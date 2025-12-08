Des films japonais s’invitent au Vietnam

Le Festival du film japonais 2025 se tiendra du 12 décembre 2025 au 25 janvier 2026 à Hanoï, Hai Phong, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, a annoncé la Fondation du Japon (The Japan Foundation) au Vietnam.

Cette année, le Festival du film japonais revient avec dix films couvrant une grande diversité de genres : romance, histoire, animation, comédie et drame, allant des chefs-d’œuvre classiques aux créations contemporaines empreintes d’innovation, offrant ainsi une expérience émotionnelle riche pour tous les cinéphiles.

Les films romantiques mis à l'honneur

Les trois films romantiques présentés cette année au Festival constituent le retour d’une légende et l’émergence de nouvelles voix du cinéma de 2025. Il s’agit de Love Letter (Lettre d’amour), chef-d’œuvre intemporel du réalisateur Iwai Shunji, qui revient en ouverture du Festival à l’occasion du 30e anniversaire de sa sortie. C’est la première fois que le film est projeté sur grand écran au Vietnam, dans une version 4K.

Au Japon, la ressortie de Love Letter après 30 ans a étonnamment pris la tête du box-office, témoignant de la longévité exceptionnelle de ce film romantique, considéré comme l’un des plus aimés de tous les temps au pays du Soleil Levant.

Les deux autres films seront Petals and Memories (Fleurs du souvenir) et Sunset Sunrise (Le soleil se couche, le soleil se lève).

Des chefs-d’œuvre incontournables

Un autre chef-d’œuvre du cinéma japonais que le public - en particulier les amateurs de films historiques - ne peut manquer lors du Festival du film de cette année est Seven Samurai (Les sept samouraïs). Il s’agit d’une super production du "roi du cinéma japonais", Akira Kurosawa, une œuvre vieille de plus de 70 ans, ayant remporté de nombreux prix internationaux prestigieux et exercé une profonde influence sur des générations de cinéastes du monde entier, de l’Asie jusqu’à Hollywood.

Le film n’a pas seulement propulsé Kurosawa au sommet du cinéma mondial, il est aussi devenu une icône culturelle et une fierté du Japon.

Cet événement présentera au public vietnamien deux œuvres d’animation exceptionnelles, l’une imprégnée d’esthétique cyberpunk, l’autre portée par l’émotion et la sensibilité, offrant ainsi une expérience animée riche et variée. Ce seront Ghost in the Shell (Policiers anti-émeute en carapaces offensives) - monument du genre cyberpunk, sorti en 1995, considéré comme une œuvre fondatrice qui a profondément influencé l’animation mondiale et la science-fiction contemporaine ; The Imaginary (L’imaginaire) - un film qui entraîne les spectateurs dans un univers coloré, sensible et poétique, une véritable fête visuelle explorant la puissance de l’imagination enfantine, à la fois douce et profondément émouvante.

Échanges culturels et comédies

Outre, les cinéphiles vietnamiens auront l’occasion de regarder deux comédies japonaises au style marqué. Il s’agira de Angry Squad: The Civil Servant and the Seven Swindlers (L'Escadron en colère : Le fonctionnaire et les sept escrocs) du réalisateur Ueda Shinichiro, connu comme un "maître de la créativité", et Cells at Work ! de Hideki Takeuchi. Ce dernier sera présent au festival à Hanoï et échangera avec le public sur le processus de création de ses films.

Parmi les autres films à l'affiche figureront Showtime 7 et Six Lying Students (Six étudiants menteurs).

La séance d’ouverture à Hanoï accueillera une invitée spéciale : la jeune actrice Hô Thu Anh, remarquable dans le rôle de la combattante Ba Huong du film Tunnel - Soleil dans l’obscurité du réalisateur Bùi Thac Chuyên.

Le Festival du film japonais est l’une des activités culturelles annuelles les plus importantes de la Japan Foundation, avec pour mission de rapprocher l’art cinématographique japonais du public du monde entier.

Au Vietnam, l’événement accompagne les spectateurs depuis plus de 17 ans, présentant de nombreuses œuvres remarquables et recevant un soutien et une affection croissants de la part du public.

Calendrier du festival * À Hanoï, le Festival du film se déroulera du 12 au 27 décembre 2025 au Centre national du cinématographie, situé au 87, rue Láng Ha, * À Hai Phong, du 26 au 28 décembre 2025 au cinéma Galaxy Hai Phong - 7e étage du supermarché Nguyễn Kim, situé au 104, rue Luong Khánh Thiên, * À Hô Chi Minh-Ville, du 9 au 24 janvier 2026 au Galaxy Nguyên Du, situé au 116, rue Nguyên Du, * À Dà Nang, du 23 au 25 janvier 2026 au Metiz, rue 2 Tháng 9.

Hoàng Phuong/CVN