Nouvelle inscription à l’UNESCO : l’artisanat de la gravure sur bois de Đông Hồ

Dans le cadre de sa 20ᵉ session à New Delhi, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a approuvé le 9 décembre la décision 20.COM 7.a.1, inscrivant officiellement "L’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Đông Hồ" sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

Il s'agit du 17e patrimoine culturel immatériel du Vietnam reconnu par l'UNESCO, confirmant la richesse culturelle de la nation.

Photo : VNA/CVN

La gravure sur bois traditionnelle de Đông Hồ est apparue il y a environ 500 ans. Ses artisans produisent des impressions qui se distinguent par leurs thèmes, leurs techniques, leurs couleurs et leur style graphique. Les thématiques abordées sont le culte, les vœux, les événements historiques, la vie quotidienne et les paysages. Ces images sont généralement associées au Nouvel An lunaire (Tết), au Festival de la mi-automne et à des rituels comme le culte des ancêtres et des divinités.

Photo : VNA/CVN

Toutes les étapes du processus d’impression (conception de l’image, sculpture des blocs de bois, préparation des couleurs, fabrication du papier et impression) sont réalisées à la main. Les motifs sont dessinés au pinceau à l’encre noire sur du papier dó, puis gravés sur des blocs de bois de diospyros decandra.

Les pigments des peintures sont fabriqués à partir de matériaux naturels : les feuilles d’indigotier pour le vert, l’oxyde de fer pour le rouge, les fleurs de sophora du Japon ou les fruits du gardénia pour le jaune, les coquilles Saint-Jacques patinées par les intempéries pour le blanc, les feuilles de bambou et de la paille de riz gluant brûlés pour le noir.

Les impressions sont obtenues en pressant les blocs de bois sur du papier dó préalablement enduit d’une pâte à base de poudre de coquille Saint-Jacques. Les couleurs sont appliquées dans un ordre particulier : d’abord le rouge, puis le vert, le jaune et le blanc. Enfin, l’étape finale consiste à presser le bloc de lignes noires pour compléter l’image.

Photo : VNA/CVN

Cette forme d’artisanat reflète la vie culturelle et les coutumes sociales de la communauté locale, transmises de génération en génération.

Avec cette nouvelle inscription, le Vietnam totalise désormais 37 patrimoines reconnus par l’UNESCO, la province de Bac Ninh s'illustrant avec plusieurs patrimoines reconnus tels que les chants de Quan ho, le Ca trù et désormais "L’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Đông Hồ".

VNA/CVN