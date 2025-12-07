La mégapole du Sud, ville créative du septième art

Hô Chi Minh-Ville vient de rejoindre le Réseau des villes créatives de l’UNESCO en matière de cinéma. Cette reconnaissance ouvre un nouveau chapitre axé sur un développement culturel durable, mêlant créativité artistique et collaboration internationale.

Photo : VNA/CVN

Jonathan Baker, représentant en chef du Bureau de l’UNESCO au Vietnam, a remis officiellement le 21 novembre dernier, le titre de “Ville créative du cinéma” à Hô Chi Minh-Ville, lors du 24e Festival international du film du Vietnam. Ce label récompense non seulement la candidature remarquable de la ville, mais souligne aussi son engagement fort à placer la créativité au cœur d’une stratégie de développement durable, où la culture devient un pilier essentiel d’un avenir urbain résilient, inclusif et ambitieux.

Dans son allocution, Jonathan Baker a insisté sur le leadership exemplaire montré par la ville ces derniers mois. Il a mis en lumière la coordination étroite entre institutions culturelles, universités, communautés créati-ves et partenaires privés, qui ont ensemble contribué à bâtir un écosystème cinématographique vibrant, innovant et tourné vers demain.

Le 24e Festival international du film vietnamien illustre ce dynamisme : une plateforme majeure célébrant la richesse du cinéma vietnamien tout en favorisant des échanges internationaux fructueux. La diversité des activités culturelles proposées dévoile une métropole jeune, énergique et accueillante, parfaitement en phase avec l’esprit du Réseau des villes créatives.

La jeunesse, une richesse inestimable

Jonathan Baker a souligné que “l’un des plus grands atouts de la ville réside dans la vitalité de sa jeunesse”. Leur curiosité, créativité et audace nourrissent un environnement fertile pour le cinéma comme pour la culture en général. Cet accès précoce à la pensée créative favorise l’émergence de talents et l’appropriation de nouvelles formes d’expression.

Pour sa part, Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire municipal, a précisé que cette reconnaissance ne clôt pas un chapitre mais en ouvre un nouveau. “Nous comprenons parfaitement qu’adhérer au Réseau des villes créatives de l’UNESCO implique de travailler main dans la main avec les autres villes membres à travers le monde pour un développement durable fondé sur la culture et la créativité”, a-t-il affirmé.

Photo : Trân Truong - CTV/CVN

Le festival offre à Hô Chi Minh-Ville une tribune majeure pour affirmer son positionnement comme capitale nationale du cinéma et membre actif du Réseau mondial des villes créatives. Pour concrétiser cette ambition, la métropole déploie cinq initiatives clés qui témoignent de son dynamisme et de son engagement durable.

La première initiative vise à intégrer le cinéma dès l’école. Ce programme innovant inscrit le cinéma au cœur des cursus scolaires et universitaires, avec l’organisation de concours créatifs et la création de clubs dédiés. L’objectif est de former une nouvelle génération de spectateurs éclairés et d’artistes prometteurs, favorisant ainsi un écosystème cinématographique fertile et pérenne.

Dans une démarche inclusive, la seconde initiative, intitulée “Couleurs de la vie à travers le cinéma”, ambitionne de rendre la culture accessible à tous. Via des projections itinérantes, des séances en plein air et des événements en espaces publics comme les parcs ou les stations de métro, elle ouvre les portes du septième art aux communautés en situation d’exclusion culturelle.

Pour stimuler la créativité et favoriser les échanges, la troisième initiative crée des espaces thématiques, notamment un “Parc thématique” sur la rive de la rivière Saigon et la rénovation d’un vaste espace de 2.800 m² dans le quartier de Xuân Hòa. Ce lieu accueillera expositions, ateliers et festivals, offrant un cadre propice à la coopération entre artistes, entreprises et public.

Photo : VNA/CVN

Un centre majeur du cinéma vietnamien

Sur le plan régional, la quatrième initiative organise un forum permettant aux villes cinématographiques d’Asie de renforcer leurs liens. Ce rendez-vous professionnel favorise l’échange d’expertises, les formations spécialisées et la coopération artistique, plaçant Hô Chi Minh-Ville au cœur du réseau asiatique de la créativité cinématographique.

Enfin, la cinquième initiative développe un guichet unique facilitant les démarches administratives, l’accès aux lieux de tournage et la constitution d’une base de données complète pour les équipes nationales et internationales. Cet outil pratique vise à offrir un environnement optimal pour la production de films de qualité.

Ces cinq initiatives concrètes illustrent la volonté de la ville de consolider son rôle de moteur du cinéma vietnamien tout en incarnant une ville créative, inclusive et innovante à l’échelle mondiale. Portée par une large mobilisation, la métropole combine créativité artistique, responsabilité sociale et ambition internationale pour écrire un nouveau chapitre de son histoire culturelle.

À travers une stratégie holistique combinant créativité artistique, responsabilité sociale et coopération internationale, Hô Chi Minh-Ville trace une voie prometteuse pour écrire les prochains chapitres de son histoire culturelle, avec le cinéma comme cœur battant.

Thuy Hà/CVN