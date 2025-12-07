L’Opéra de Hanoï plus éblouissant que jamais

L’Opéra de Hanoï s’illumine de manière spectaculaire grâce à la technologie mapping, célébrant son 115 e anniversaire avant sa fermeture pour restauration au début de l’année prochaine.

Photo : VNA/CVN

L’exposition immersive “115 ans - l’Opéra raconte son histoire” est ouverte jusqu’au 31 décembre à l’Opéra de Hanoï, au 1er rue Tràng Tiên, quartier Cua Nam.

Elle est conçue comme un parcours traversant l’ensemble du bâtiment, avec un système de projection mapping, de graphismes en mouvement et de sonorisation multidirectionnelle. Les espaces sont organisés autour de quatre thématiques, mais sont volontairement épurés afin d’offrir une expérience fluide, sans séparation stricte entre les zones. La première thématique, le “Patrimoine architectural” (rez-de-chaussée) : présente les étapes marquantes de la construction de l’Opéra, ses détails architecturaux caractéristiques et la valeur intemporelle de son architecture. La seconde, intitulée “115 ans de Hanoï au cœur de l’Opéra” (2e étage), un espace dédié à l’histoire et à la mémoire de la capitale, retraçant ses transformations en 115 ans à travers un système de lumière et d’images qui permet au visiteur de “voyager dans le temps”. La troisième, “Empreintes artistiques” (3e étage), entraîne le public dans un dédale au cœur du sanctuaire scénique, avec les formes d’art liées à l’Opéra comme le théâtre, la musique symphonique, l’opéra, le ballet ou encore la musique moderne. Les visiteurs peuvent ressentir l’atmosphère scénique grâce au son 360° et aux images animées.

Photo : VNA/CVN

Des arches lumineuses majestueuses

La quatrième thématique qui est le point culminant de l’exposition se situe dans la salle de spectacle - “Le cœur artistique” - où la technologie de mapping multi-niveaux et les images à 360° créent une véritable performance lumineuse. L’espace conserve son élégance classique tout en étant sublimé par des effets modernes, offrant une combinaison unique entre patrimoine et technologie moderne.

Les visiteurs peuvent également découvrir la salle des miroirs - l’un des lieux emblématiques de l’Opéra, tant pour les activités diplomatiques que pour les artistiques - et expérimenter la vue depuis le balcon, d’où l’on peut observer l’ensemble de la place de la Révolution d’Août. Ces points d’observation, exceptionnellement ouverts au public pour cette exposition immersive, sont jugés “uniques” par de nombreux visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Chu Anh Hùng, directeur adjoint du théâtre, partage : “+Immersive Opera House+ est un projet inédit à l’Opéra de Hanoï, une marque mémorable avant sa fermeture officielle pour restauration au début de l’année prochaine, prévue pour durer deux ans.”

L’exposition se poursuit jusqu’au 31 décembre et devrait devenir une destination culturelle phare de la saison des fêtes de 2025 à Hanoï, attirant à la fois le public local et les touristes internationaux. Elle contribue également au développement des industries culturelles et renouvelle l’expérience du patrimoine dans le contexte où la capitale vise à se construire comme une ville créative.

L’événement est organisé par Hexogon Vietnam, en collaboration avec l’Opéra, proposant une approche nouvelle qui associe patrimoine et technologies pour réinterpréter l’histoire, l’architecture et l’art de ce monument emblématique de la capitale.

Photo : VNA/CVN

L’exposition est ouverte quotidiennement avec des séances à 10h00, 14h00, 16h00 et 20h00, chacune durant une heure et demie. Les billets sont disponibles en ligne via les plateformes de réservation et la page officielle, ou directement au guichet de l’Opéra de Hanoï. Les séances de novembre sont déjà complètes. Les billets pour les séances du 1er au 31 décembre sont en vente via le lien suivant : https://forms.gle/yz5UjR9d3yGhLtck7

