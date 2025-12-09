Premier Championnat national de Breaking - HipHop Showcase au Vietnam

Selon l'Association vietnamienne des sports électroniques et de loisirs (VIRESA), le Championnat national de Breaking - HipHop Showcase et la Performance multidanses de divertissement 2025 se tiendront du 26 au 28 décembre au gymnase Hô Xuân Huong, à Hô Chi Minh-Ville.

C'est la première fois que la VIRESA organise un événement dédié au Breaking et au Hip-hop. Conçu en partenariat avec des experts de haut niveau, il créera un véritable festival mêlant sport et art.

Selon Khanh Thi, vice-présidente de la VIRESA et présidente du comité d'organisation, cette édition vise à structurer durablement la pratique du street dance au Vietnam et à offrir aux danseurs un environnement de compétition professionnel et standardisé.

Les épreuves comprendront notamment le Breaking, le Hip-hop, le Popping, le Power Move, le Toprock, le Footwork, ainsi que les catégories HipHop Pro et HipHop Newbie, en plus d'une performance collective multidanses.

Le jury réunira plusieurs figures majeures de la scène street dance vietnamienne. L'événement devrait devenir un jalon important, affirmant la présence du Vietnam sur la carte régionale du street dance.

