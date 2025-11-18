Hanoï vu par Jean-Charles Sarrazin : un trésor retrouvé

Un Hanoï d’il y a près de 40 ans, simple, authentique et plein de vie, renaît sous l’objectif du photographe et artiste français Jean-Charles Sarrazin. Ces images sont réunies dans le livre photo Hanoï 1987 .

>> Un expert uruguayen tombé amoureux de Hanoï

>> KGPN 20-07 : Un expert uruguayen tombé amoureux de Hanoï

Photos : NN/CVN

Le livre photo Hanoï 1987 est publié par la Société culturelle et médiatique Nhã Nam et les Éditions de l’Agence Vietnamienne d’Information, avec le soutien de l’Institut français du Vietnam. Il est un voyage en images qui ramène le lecteur aux premiers instants de la période du Đổi Mới (Renouveau), lorsque la capitale conservait encore toute sa simplicité et sa chaleur humaine.

"C’est une aventure passionnante. Bien que séparés par la distance, l’auteur et moi avons parcouru ensemble ses archives pour donner vie à ce livre. Il est divisé en trois parties : les trajets en tramway, en cyclo-pousse, à vélo dans les rues, et les images de la périphérie. Dans chaque photo, on ressent la curiosité et l’enthousiasme d’un jeune homme explorant chaque coin, chaque ruelle, parfois même des lieux inconnus des habitants eux-mêmes. C’est un voyage de découverte et d’introspection d’un artiste arrivant sur une terre entièrement nouvelle", a révélé Nguyên Hoàng Diêu Thuy, rédactrice de Nhã Nam.

Une rencontre importante

Jean-Charles Sarrazin est diplômé en photographie et en design graphique à Paris. En 1986, lors d’une soirée en France, il rencontre le poète Cù Huy Cận, alors ministre chargé de la culture et des arts du Vietnam. C’est la phrase "Pourquoi ne pas aller au Vietnam ?" qui a ouvert le chemin d’une aventure unique pour ce jeune homme.

Photo : NN/CVN

Grâce à une bourse du ministère français des Affaires étrangères, il arrive à Hanoï, où la présence étrangère était alors très rare. Il étudie à l’Université des beaux-arts industriels et à l’Université de beaux-arts du Vietnam, s’immergeant dans la vie étudiante, la culture locale et les techniques artistiques traditionnelles. Avec son appareil photo toujours à la main, il capture les moments authentiques de la ville et de ses habitants, en plein tournant historique.

Le livre Hanoï 1987 est publié en trois langues - vietnamien, français et anglais - et rassemble plus de 200 photographies, principalement en noir et blanc. Quelques rares clichés en couleur apportent des touches vivantes d’une Hanoï animée, débordante d’espoir malgré les difficultés.

L’ouvrage comprend également des textes du peintre Trần Trọng Vũ et de l’écrivain Thuận, proches de l’auteur à l’époque de son séjour au Vietnam. Ils se souviennent de "Jăng", le jeune Français à l’appareil photo, au vélo, à l’imperméable et au carnet épais, sillonnant les rues, les ruelles et les cafés pour saisir l’âme d’un Hanoï simple et vibrant.

Près de 40 ans plus tard, ces images ne rappellent pas seulement la mémoire d’une ville en mutation, mais aussi celle d’un Hanoï inspirant et profondément émouvant.

Phuong Mai/CVN