Le film Mưa đỏ chaleureusement accueilli par le public international

La Semaine "Vietnam Cinéma - Itinéraire de Lumière" se tient du 5 au 13 décembre au Grand Rex à Paris.

Photo : QDND/CVN

L’événement est organisé par l’Association vietnamienne pour le développement du cinéma (Vietnam Film Development Association - VFDA) et l’organisation AVSE Global, sous le patronage de l’ambassade du Vietnam en France.

Dix-sept films représentatifs de la diversité et de la créativité du septième art vietnamien y sont présentés, parmi lesquels le film Mưa đỏ (Red Rain ou Pluie rouge) du cinéma de l’Armée populaire du Vietnam, qui a l’honneur d’être sélectionné.

Photo : QDND/CVN

Lors des projections, l’équipe du film Mưa đỏ a échangé avec des spécialistes, des professionnels du secteur, ainsi qu’avec un large public français et la communauté vietnamienne de Paris.

Selon les organisateurs, grâce à un programme riche et varié, l’événement attire des milliers de spectateurs issus de 23 pays, créant une atmosphère de rencontre culturelle dynamique entre les cinéphiles français et la diaspora vietnamienne.

VNA/CVN