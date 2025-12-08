>> Pluie rouge remporte le Lotus d'or au 24ᵉ Festival du film vietnamien
>> Film vietnamien : valorisation de l’identité et intégration internationale
>> Préparation rigoureuse de la candidature de Mua đo pour les Oscars
|Le film “Mưa đỏ” chaleureusement accueilli par le public international.
|Photo : QDND/CVN
L’événement est organisé par l’Association vietnamienne pour le développement du cinéma (Vietnam Film Development Association - VFDA) et l’organisation AVSE Global, sous le patronage de l’ambassade du Vietnam en France.
Dix-sept films représentatifs de la diversité et de la créativité du septième art vietnamien y sont présentés, parmi lesquels le film Mưa đỏ (Red Rain ou Pluie rouge) du cinéma de l’Armée populaire du Vietnam, qui a l’honneur d’être sélectionné.
|Des représentants de l’équipe du film "Mưa đỏ" à la semaine Vietnam Cinéma - Itinéraire de Lumière.
|Photo : QDND/CVN
Lors des projections, l’équipe du film Mưa đỏ a échangé avec des spécialistes, des professionnels du secteur, ainsi qu’avec un large public français et la communauté vietnamienne de Paris.
Selon les organisateurs, grâce à un programme riche et varié, l’événement attire des milliers de spectateurs issus de 23 pays, créant une atmosphère de rencontre culturelle dynamique entre les cinéphiles français et la diaspora vietnamienne.
VNA/CVN