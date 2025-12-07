L’expérience culturelle numérique, un vecteur pour valoriser le riche patrimoine de Nghê An

Terre de traditions et de patrimoine, la province de Nghê An (Centre) se trouve aujourd’hui face à de nombreuses opportunités mais aussi à des défis dans la préservation et la mise en valeur de ses trésors culturels. Le numérique apparaît comme un outil puissant, capable de conserver, diffuser et rendre le patrimoine local plus accessible et plus attractif pour le grand public.

Photo : VNA/CVN

Le Musée de Nghê An - Musée Xô Viêt Nghê Tinh incarne de manière exemplaire la transformation d’un espace traditionnel d’exposition en un véritable lieu de culture numérique.

L’espace 3D de la salle d’exposition “Terre et gens de Nghê An” offre aux visiteurs une immersion à travers des technologies modernes : expositions virtuelles, visites interactives en 3D, audioguides automatiques, expériences en réalité virtuelle. Ces outils permettent de “pénétrer” dans des sites historiques ou culturels, de reconstituer des espaces disparus ou difficiles d’accès, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la découverte et l’appréciation du patrimoine, sans limites de temps ni d’espace.

Le Thu Hương, une visiteuse venue de Dà Nang, confie avoir été particulièrement impressionnée : l’application de l’intelligence artificielle permet en effet de poser des questions et d’écouter des commentaires automatiques sur les objets exposés.

Un kiosque interactif multipoint met à disposition une vaste base de données sur l’histoire, la culture, la géographie et la gastronomie de la région, rendant la recherche d’informations vivante et attrayante.

Depuis octobre 2025, le spectacle nocturne “Lửa Xô Viết” (“Feu Xô Viêt”), qui combine technologies numériques 4.0, musique et effets laser pour recréer l’atmosphère de la période Xô Viêt 1930–1931, est proposé chaque samedi soir. Ce rendez-vous culturel nocturne promet de devenir l’un des nouveaux atouts touristiques de la province.

Selon Lê Thi Hiên, directrice par intérim du Musée de Nghê An - Musée Xô Viêt Nghê Tinh, cette transition numérique a permis d’augmenter nettement la fréquentation du musée, notamment chez les jeunes, démontrant que le numérique transforme avec succès les “objets statiques” du patrimoine en “expériences dynamiques”.

Par ailleurs, les patrimoines culturels immatériels tels que les chants ví, giặm Nghê Tinh, les métiers artisanaux traditionnels, les fêtes populaires ou encore les archives en han nôm sont enregistrés en haute qualité afin de constituer une bibliothèque numérique. Un outil essentiel tant pour la recherche et l’enseignement que pour la promotion en ligne.

Un patrimoine qui se rapproche de la communauté

Dans plusieurs communes comme Tan Ky, Giai Xuân, Nghia Đông ou Tân Phu, 100% des sites historiques et culturels classés ont été numérisés. Des QR codes installés à l’entrée permettent aux visiteurs d’accéder facilement aux informations.

Le numérique devient un “puissant catalyseur”, abolissant les barrières spatiales et temporelles et rapprochant le patrimoine du public, en particulier des jeunes générations.

Nghê An propose actuellement d’attribuer un “identifiant numérique unique” à chaque patrimoine - sites, objets, fêtes - pour assurer l’uniformité, faciliter la gestion, l’exploitation et la promotion des données.

Trân Thi Kim Phuong, cheffe du comité de gestion des vestiges de Nghê An, souligne : "la numérisation est un pont entre les générations, permettant de préserver les valeurs héritées tout en stimulant la créativité et le développement économique. Les QR codes installés dans de nombreux sites renforcent l’attrait touristique et contribuent à la durabilité du tourisme culturel."

VNA/CVN