Le Vietnam diffuse son message de paix et de préservation culturelle au Venezuela

Le Vietnam a apporté un vent de diversité culturelle à la "Conférence internationale des peuples autochtones pour la paix et le développement" tenue les 8 et 9 décembre à Caracas, au Venezuela. Seule nation asiatique présente à cet événement international, le Vietnam a mis l'accent sur la préservation de l'identité nationale comme fondement de la paix.

Photo : VNA/CVN

La conférence a réuni des milliers de délégués et de représentants de 15 pays. Lors de l'ouverture, la ministre vénézuélienne des Peuples autochtones, Clara Vidal, a souligné que la culture était une "voie solide pour construire la paix et le développement durable" face aux menaces qui pesaient sur l'identité et les moyens de subsistance des communautés autochtones.

Le Vietnam a marqué les esprits avec le message "Préserver la paix par la conservation de la culture nationale", transmis par la réalisatrice Nguyên Bông Mai. Elle a partagé des histoires poignantes sur les femmes des minorités ethniques vietnamiennes, qu'elle décrit comme celles qui "entretiennent patiemment la flamme de la culture et écrivent le récit de la paix à partir de leur propre vie".

Dans sa présentation, Nguyên Bông Mai a insisté sur le lien intrinsèque entre l'avenir des jeunes filles et la force des femmes dans la préservation culturelle. "L'avenir des filles et le pouvoir des femmes dans la conservation culturelle ne sont pas deux lignes parallèles, mais des fils tissés dans le même tissu, celui sur lequel les communautés autochtones écrivent leur propre histoire".

Photo : VNA/CVN

Le stand d’exposition vietnamien a attiré l'attention avec des tenues traditionnelles des ethnies Khang, Xa Phang, Dao Rouge, Lu et Hà Nhi Noir. Chaque motif, matériau et point de couture racontait l'harmonie entre l'être humain et les montagnes, symbolisant la vitalité durable de ces communautés. Ces couleurs vibrantes de la culture vietnamienne ont fait forte impression sur les près de 2.000 délégués.

Photo : VNA/CVN

En présentant l'identité de ses 54 groupes ethniques, notamment le rôle des femmes dans la sauvegarde du patrimoine, le Vietnam a diffusé un message de paix enraciné dans le respect de l'identité, le droit de chaque communauté à raconter sa propre histoire et à vivre dans la dignité.

La présence du Vietnam à Caracas contribue à élargir les ponts culturels à travers le Pacifique et affirme l'engagement du pays en faveur d'un monde diversifié, pacifique et durable.

VNA/CVN