Le japonais Aeon entre sur le marché du cinéma vietnamien en plein essor

Le premier complexe Aeon Beta Cinema, fruit d’une coentreprise entre Aeon Entertainment (Japon) et Beta Media (Vietnam), a ouvert ses portes à Hanoï, dimanche 7 décembre, marquant ainsi l’entrée d’Aeon sur le marché du cinéma vietnamien, en pleine croissance.

Cette ouverture constitue une première étape pour la joint-venture annoncée en août dernier, qui prévoit de développer 50 complexes Aeon Beta Cinema à travers le Vietnam d’ici 2035.

Ces dernières années, le marché du cinéma vietnamien a connu une croissance rapide, avec plus de 200 complexes à travers le pays. Chaque complexe compte en moyenne 5 à 6 salles, soit environ 1.200 salles de projection. Cependant, la majeure partie du marché est dominée par deux géants coréens : CGV (environ 45%) et Lotte Cinema (26%). Le reste est partagé entre des chaînes locales telles que Galaxy Cinema (10%), Beta Cinemas (8%), BHD Star Cineplex (environ 5,5%), ainsi que d’autres réseaux comme CineStar, DCINE, Mega GS et les cinémas d’État.

De grandes entreprises internationales comme Aeon ont étudié le marché avec attention et en reconnaissent le potentiel, a déclaré Dang Trân Cuong, directeur du Département du cinéma du Vietnam, au journal Tuôi Tre News.

Fort potentiel pour l’industrie du divertissement

L’arrivée d’Aeon ne fragmentera pas le marché, mais au contraire, multipliera les opportunités de croissance, car aucun opérateur existant n’a encore exploité pleinement le potentiel du secteur, a ajouté le responsable.

Le directeur estime que les entreprises de cinéma vietnamiennes sont bien placées pour rivaliser de manière transparente et efficace avec les acteurs internationaux, et que la présence d’Aeon ne devrait pas constituer une menace pour les opérateurs locaux.

Nabuyuki Fujiwara, président d’Aeon Entertainment, a déclaré que le Vietnam, avec un marché de plus de 100 millions de consommateurs et une population jeune, offre un fort potentiel pour l’industrie du divertissement. Il a souligné que la croissance élevée et stable du PIB du pays en fait un marché attractif, raison pour laquelle Aeon Entertainment a décidé de s’y implanter.

Aeon Entertainment s’est associé à la société locale Beta Group pour l’accompagner dans ses activités de marketing et de promotion. Sa stratégie repose sur l’exploitation de contenus et de propriétés intellectuelles japonaises, tels que les animés, en complément de l’exploitation de salles de cinéma et de la distribution future de films.

Nabuyuki Fujiwara a noté l’amélioration de la qualité des films vietnamiens et a indiqué qu’à long terme, Aeon prévoit de proposer des films vietnamiens au public japonais.

