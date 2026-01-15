Le Vietnam accélère ses projets ferroviaires stratégiques nationaux

En ce début de 2026, le Vietnam engage une accélération majeure de ses projets ferroviaires stratégiques, notamment la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord - Sud et la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong.

Immédiatement après l'approbation par l'Assemblée nationale de la politique d'investissement relative à ces projets phares, le ministère de la Construction et les ministères et agences concernés ont rapidement finalisé le cadre juridique. À ce jour, quatre lois connexes ont été promulguées : la loi révisée sur les chemins de fer, la loi sur la construction, la loi sur l'aménagement du territoire et la loi sur l'investissement.

Parallèlement, le pays a instauré, pour la première fois, des normes et des réglementations techniques spécifiques à la ligne ferroviaire à grande vitesse, comprenant neuf réglementations techniques de construction, 219 normes nationales sectorielles, 37 normes générales et 146 références internationales.

Selon Nguyên Tiên Thinh, directeur adjoint de l’Autorité des chemins de fer du Vietnam, l’accélération de l’élaboration de mécanismes spécifiques pour la mise en œuvre des investissements dans les réseaux ferroviaires urbains de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville est menée avec vigueur. Cette dynamique contribue à lever rapidement les principaux obstacles du développement urbain moderne, tout en favorisant le transfert de technologies et le développement d’une industrie ferroviaire nationale durable.

S’agissant de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord - Sud, le ministère de la Construction doit finaliser la sélection des consultants internationaux et soumettre l’étude de faisabilité d’ici la mi-janvier. Désigné nouveau maître d’ouvrage, le Conseil de gestion du projet Thang Long est chargé d’assurer la qualité et le respect du calendrier, avec un lancement des travaux prévu fin 2026.

Concernant la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, le premier volet du projet, portant sur les lignes de raccordement aux gares, a déjà débuté. Le deuxième volet, relatif à l'infrastructure ferroviaire principale, accélère la préparation de l'étude de faisabilité, dont l'approbation est prévue pour juin. Conformément au calendrier, la signature d’un accord sur le raccordement ferroviaire et la construction d’un pont ferroviaire transfrontalier avec la Chine sera finalisée en mars, l’évaluation achevée en juillet, et les travaux lancés d’ici la fin de l’année.

Enfin, pour soutenir ces ambitions, le ministère des Finances a été chargé d'équilibrer et d'allouer des capitaux suffisants, notamment par le biais d'emprunts, tandis que les collectivités locales accélèrent la libération des terrains.

La formation des ressources humaines est également une priorité. Un programme de formation et de perfectionnement du personnel ferroviaire vietnamien à l'horizon 2035, avec une vision à long terme jusqu'en 2045, est en cours ; des centaines d'ingénieurs et d'experts bénéficient de formations au Vietnam et à l'étranger.

VNA/CVN