Pêche INN : neuf priorités à mener avec détermination

À l’approche de la cinquième inspection de la Commission européenne (CE), le gouvernement vietnamien a défini neuf tâches prioritaires, jugées essentielles pour éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : Công Thu/VNA/CVN

En 2025, le Département de la pêche et de l’inspection des pêches, relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, a préparé les documents nécessaires aux quinze réunions régulières du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN, présidé par le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-Premier ministre Trân Hông Hà. Il a également assuré un suivi régulier de la situation et formulé des propositions, notamment sur la prévention et la gestion des navires vietnamiens opérant illégalement dans les eaux étrangères.

Sur cette base, le Premier ministre a promulgué une directive visant à prévenir et sanctionner sévèrement les violations commises par des navires et pêcheurs vietnamiens à l’étranger. Un plan d’action prioritaire et urgent a également été adopté afin de mettre en œuvre les recommandations de la Commission européenne et de préparer la cinquième inspection. Ces mesures traduisent une volonté politique ferme de mettre fin aux infractions persistantes liées à la pêche INN, un enjeu étroitement lié à l’image nationale et à la durabilité des moyens de subsistance du secteur halieutique.

Parallèlement aux directives, la mise en œuvre a été renforcée par le déploiement d’équipes d’inspection interministérielles dans les localités clés. Trois conférences régionales - au Nord, au Centre et au Sud - ont été organisées pour évaluer le niveau de préparation avant l’inspection européenne. Le mécanisme de surveillance et d’échange quotidien d’informations sur les navires opérant près des zones frontalières, ainsi que sur ceux ayant perdu le signal de leur système de suivi (VMS), est maintenu afin de détecter et prévenir rapidement les infractions.

Entre 2021 et 2025, plusieurs dispositifs majeurs de lutte contre la pêche INN ont été mis en place et progressivement consolidés. Il s’agit notamment du renforcement du Comité national de pilotage, de la coopération avec les troisième et quatrième missions d’inspection de la CE, du déploiement du système de traçabilité électronique (eCDT), de la synchronisation de la base de données VNFishbase avec la base nationale de la population, ainsi que de l’application rigoureuse de l’Accord PSMA visant à empêcher l’entrée de produits issus de la pêche illégale dans la chaîne d’approvisionnement.

Malgré ces avancées, la pêche INN demeure le principal frein au développement durable du secteur de la pêche au Vietnam. Certaines localités éprouvent encore des difficultés dans la gestion de leur flotte ; les données déclarées manquent de cohérence et ne reflètent pas toujours la réalité, tandis que la traçabilité reste insuffisante à certaines étapes.

Photo : Công Tri/VNA/CVN

Au cours des dix premiers mois de 2025, les exportations vietnamiennes de produits de la mer vers l’Union européenne ont atteint 1,01 milliard de dollars, en hausse de 11,2% par rapport à la même période de 2024, représentant 10,9% du total des exportations halieutiques du pays. Toutefois, lors de la conférence de bilan 2025 et de définition des objectifs pour 2026 du Département de la pêche et de l’inspection des pêches, Lê Thanh Hoa, directeur adjoint du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés, a souligné que la pêche INN reste le principal obstacle à l’accès des produits vietnamiens au marché européen. Une gestion plus rigoureuse des navires, un contrôle strict des volumes de production et une traçabilité transparente sont indispensables pour répondre aux exigences de certification à l’exportation.

Neuf tâches clés avant l’inspection de la Commission européenne

Selon le communiqué N°16/TB-VPCP, faisant suite à la 29e réunion du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a appelé à une amélioration substantielle de la qualité des rapports. Il a identifié cette question comme un goulot d’étranglement majeur affectant directement l’efficacité de la coopération avec la Commission européenne. Les rapports doivent être clairs, actualisés, comparables dans le temps, analyser précisément les causes des problèmes et éviter les formalismes inutiles ainsi que la répétition de données obsolètes.

En vue de la visite de la cinquième mission d’inspection de la Commission européenne, prévue au Vietnam en avril 2026, Trân Hông Hà a demandé aux autorités compétentes de se concentrer sur la mise en œuvre de neuf priorités.

Premièrement, inspecter et évaluer l’état de préparation des systèmes de gestion et de surveillance des navires de pêche, garantir l’interopérabilité des données et le bon fonctionnement des dispositifs, puis en rendre compte au Premier ministre avant le 15 janvier 2026.

Deuxièmement, accélérer la numérisation et la normalisation des données relatives aux navires de pêche, ainsi que la formation à l’utilisation des journaux de bord électroniques et aux exigences de traçabilité.

Troisièmement, examiner en profondeur la situation des navires classés dans la catégorie dite des « trois non » - non enregistrés, non immatriculés et sans licence, et clarifier le nombre de navires radiés ou dont l’immatriculation a été annulée, ainsi que leur statut actuel.

Quatrièmement, préciser les responsabilités juridiques individuelles dans la gestion des navires radiés ou annulés, et sanctionner sévèrement toute négligence ou déclaration mensongère.

Cinquièmement, affiner la réglementation relative à l’installation des systèmes de surveillance des navires (VMS), afin qu’elle soit à la fois stricte et applicable, tout en évitant des dispositifs trop contraignants pour les pêcheurs.

Photo : VNA/CVN

Sixièmement, moderniser les statistiques concernant l’entrée et la sortie des navires dans les ports de pêche, en s’appuyant sur une identification individuelle à l’échelle nationale, et assurer la synchronisation des données entre ports de pêche et forces de garde-frontières.

Septièmement, normaliser les bases de données relatives aux navires de pêche et aux contrevenants, en distinguant clairement les cas déjà traités de ceux ne répondant pas encore aux critères requis.

Huitièmement, traiter avec fermeté les cas de violation des eaux étrangères par des navires de pêche répondant aux critères de poursuite, en particulier dans les zones sensibles, et achever ce travail avant le 12 janvier 2026.

Neuvièmement, renforcer la responsabilité des entreprises exportatrices de produits de la mer à destination de l’Union européenne, en exigeant de chacune une auto-évaluation, une prise de responsabilité claire et une lutte rigoureuse contre toute forme de fraude.

Lors de la conférence d’évaluation des activités 2025 du Département de la pêche et de l’inspection des pêches, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tiên, a affirmé que la levée de l’avertissement lié à la pêche INN constituait une priorité politique urgente et non négociable. Les forces d’inspection sont appelées à faire appliquer la loi en mer avec la plus grande rigueur, sans exception.

Dans un contexte marqué par la croissance continue des exportations vers l’Union européenne, mais aussi par les risques persistants liés à la pêche INN, la mise en œuvre coordonnée et stricte de ces neuf actions clés vise non seulement à obtenir la levée du "carton jaune", mais aussi à engager une restructuration en profondeur du secteur de la pêche, fondée sur la modernité, la responsabilité et la durabilité, afin de préserver la réputation et les intérêts à long terme des produits de la mer vietnamiens sur les marchés internationaux.

Nguyên Tùng/CVN