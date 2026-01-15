Vietjet figure parmi les compagnies aériennes les plus sûres au monde en 2026

Le 13 janvier, dans la mégapole du Sud, Vietjet a de nouveau été distinguée par AirlineRatings, organisme international réputé d'évaluation de la sécurité et des services aériens, comme l'une des compagnies aériennes les plus sûres au monde en 2026.

Photo : VJ/CVN

Ainsi, Vietjet a maintenu une note de sécurité maximale de 7/7 étoiles attribuée par AirlineRatings pendant de nombreuses années consécutives, depuis 2018 à ce jour. Vietjet se classe aux côtés de nombreuses compagnies aériennes low-cost de premier plan à l'échelle mondiale, telles qu'EasyJet, Southwest et Ryanair. Elle figure régulièrement parmi les meilleures et témoigne de son excellence et de ses efforts constants pour garantir la sécurité des vols de ses passagers.

Selon Mme Sharon Peterson, PDG d'AirlineRatings.com, Vietjet a maintenu une croissance stable tout en assurant l'homogénéité de sa flotte et une grande fiabilité opérationnelle. Forte d'une flotte moderne et de 20 ans d'une sécurité irréprochable, Vietjet illustre parfaitement un modèle opérationnel qui place la sécurité au premier plan. L'aviation vietnamienne enregistre également ses meilleurs résultats historiques aux évaluations de l'OACI sur la sécurité, la sûreté et l'efficacité du transport aérien international.

AirlineRatings a évalué 320 compagnies aériennes à travers le monde selon un système de critères rigoureux comprenant l'analyse des incidents, l'âge de la flotte, la formation des pilotes et les données issues d'audits de sécurité internationaux. Cette année, AirlineRatings a également mis l'accent sur la prévention des perturbations du trafic aérien et d'autres critères spécifiques.

Participation active aux programmes de l'IATA

Vietjet exploite actuellement une flotte moderne et économe en carburant, affichant une fiabilité technique de 99,72% - parmi les plus élevées de la région – et détient les certifications IOSA (sécurité opérationnelle) et ISAGO sur la sécurité au sol. Elle participe activement aux programmes d'amélioration de la sécurité opérationnelle de l'IATA et poursuit un développement durable grâce à une stratégie d'investissement à long terme dans la formation, la maintenance et l'ingénierie, contribuant ainsi à garantir les normes de sécurité les plus élevées dans le secteur aérien régional et mondial.

Photo VJ/CVN

En un seul mois, Vietjet a mis en service 22 nouveaux appareils à sa flotte, soit la plus importante expansion jamais réalisée. Elle renforce ainsi sa flotte avec des avions neufs, modernes et économes en carburant, et se positionne en leader régional en matière d'efficacité opérationnelle.

AirlineRatings est un organisme indépendant qui évalue la sécurité et la qualité des compagnies aériennes internationales selon divers critères, notamment la sécurité des vols, le service aux passagers et le respect des principes et réglementations aéronautiques. Cet organisme fournit des informations utiles à des millions de passagers à travers le monde pour les aider à choisir leur compagnie aérienne, contribue à la sensibilisation aux normes de sécurité aérienne et est considéré comme une référence dans le secteur aéronautique mondial.

Tân Dat/CVN