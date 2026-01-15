VinFast lance quatre nouvelles motos électriques et déploie 4.500 stations d’échange de batteries

Le constructeur automobile vietnamien VinFast a annoncé le 15 janvier le lancement de quatre nouveaux modèles de motos électriques et l’achèvement de son premier réseau national de 4.500 stations d’échange de batteries.

Le constructeur automobile vietnamien VinFast a franchi, le 15 janvier, une étape majeure dans sa stratégie de mobilité durable en dévoilant quatre nouveaux modèles de motos électriques et en annonçant l’achèvement de son premier réseau national de 4.500 stations d’échange de batteries.

Cette offensive vise à diversifier l’offre de la marque afin de répondre aux besoins croissants des usagers urbains, avec l’ambition d’étendre ce réseau à 45.000 stations d’ici le premier trimestre 2026.

Photo : DNCC/CVN

La nouvelle gamme de VinFast s’articule autour de trois modèles principaux compatibles avec l’échange de batteries - Evo, Feliz II et Viper -chacun ciblant des segments de clientèle distincts.

En complément, le constructeur a présenté l’Amio, un modèle compact équipé de pédales et ne nécessitant pas de permis de conduire, particulièrement adapté aux élèves et aux déplacements de courte distance en milieu urbain.

Parmi ces nouveautés, la VinFast Viper se distingue par un design inédit et des équipements technologiques avancés, notamment une clé intelligente (Smart Key) avec fonction de localisation à distance, des phares LED Projector et un moteur BLDC Inhub de 3.000 W, permettant d’atteindre une vitesse maximale de 70 km/h.

Les modèles Feliz II et Evo s’appuient sur le succès de leurs versions précédentes, tout en intégrant des motorisations respectivement de 3.000 W et 2.450 W, offrant également une vitesse de pointe de 70 km/h. Une version spécifique, Evo Lite, est proposée avec une vitesse limitée à 50 km/h, destinée aux utilisateurs non titulaires d’un permis. En matière d’autonomie, l’Evo peut parcourir jusqu’à 165 km avec une charge complète, tandis que la Viper et la Feliz II affichent une portée de 156 km dans des conditions standards.

Sur le plan économique, VinFast déploie un modèle de gestion énergétique flexible, avec des forfaits de location de batterie à partir de 175.000 dôngs par mois. Les utilisateurs peuvent opter pour l’échange rapide en station au tarif de 9.000 dôngs par batterie, ou privilégier la recharge à domicile.

Pour accompagner le lancement de l’Evo, proposé à 19,99 millions de dôngs (hors batterie), VinFast a ouvert une période de précommande du 15 au 29 janvier 2026, assortie d’une remise d’un million de dôngs pour les premiers clients, avec des livraisons prévues dès février.

Parallèlement, VinFast a achevé l’installation de 4.500 stations d’échange de batteries, formant un réseau 1,5 fois plus dense que celui des stations-service traditionnelles dans 34 villes et provinces. À travers ce déploiement massif d’infrastructures, le constructeur entend lever les freins à l’adoption des véhicules électriques et consolider sa position de leader de la mobilité verte au Vietnam.

VNA/CVN