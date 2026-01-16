L’e-commerce, moteur de l’économie numérique

À l’aube de 2026, le commerce électronique s’impose comme un pilier central de l’économie numérique vietnamienne. Cette année charnière marque la transition d’une croissance rapide vers un développement normé, offrant aux entreprises nationales de nouvelles perspectives pour une concurrence équitable sur les marchés multicanaux et transfrontaliers.

Chaque transaction et chaque session de vente en direct (livestream) constituent désormais un "point de contact numérique" créant de la valeur en temps réel.

La Loi sur le commerce électronique 2025, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, établit de nouveaux principes en matière de transparence de l’information, de contrôle de l’origine des produits, de responsabilité des plateformes et d’identification des vendeurs, marquant une étape de normalisation du marché.

Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, en 2025, le marché vietnamien du commerce électronique a atteint environ 31 milliards de dollars, enregistrant une croissance de 25,5% par rapport à l’année précédente. Le commerce électronique a représenté environ 10% des ventes au détail et des revenus des services de consommation, contribuant à près des deux tiers de la valeur de l’économie numérique.

"Ces résultats ont contribué de manière significative aux performances globales du secteur de l’industrie et du commerce en 2025, avec un volume record des échanges d’import-export avoisinant les 920 milliards de dollars", a-t-il souligné.

Dans les provinces agricoles, le commerce électronique est devenu un levier important pour élargir les débouchés.

À Son La (Nord), province disposant de nombreux produits agricoles et spécialités locales certifiés OCOP (Programme "One Commune, One Product" ou "À chaque commune son produit"), les autorités ont progressivement intégré des produits sur des plateformes de commerce électronique telles que buudien.vn, sanviet.vn, ainsi que sur des plateformes internationales comme Alibaba.com et EC21.com, favorisant les exportations vers des marchés étrangers, dont café vers le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie et la Chine.

Toutefois, l’essor du commerce électronique s’accompagne de fortes pressions concurrentielles.

Trân Thu Trang, directrice d’une coopérative de galettes de crevettes à Cà Mau (Sud), a souligné les difficultés rencontrées par les producteurs face à la concurrence des produits à bas prix sur les plateformes numériques. "Sur une même plateforme, des produits élaborés à partir d’ingrédients authentiques et dont la composition est clairement indiquée doivent rivaliser avec des produits vendus à des prix nettement inférieurs", a-t-elle indiqué.

Dans ce contexte, l’adoption de la Loi sur le commerce électronique par l’Assemblée nationale est considérée comme une étape majeure pour renforcer le cadre juridique du commerce numérique au Vietnam.

La loi impose aux vendeurs de rendre publiques l’origine, la composition et les normes de qualité des produits, interdit les publicités trompeuses et vise à garantir une concurrence loyale et durable dans le processus de transformation numérique.

Selon plusieurs experts, le commerce électronique vietnamien joue un rôle croissant dans l’économie numérique. Pour franchir une nouvelle étape en 2026, il est nécessaire de renforcer la standardisation de l’identité des acteurs (vendeurs et promoteurs), d’améliorer les infrastructures logistiques et financières, ainsi que de renforcer la protection des produits authentiques, afin de garantir une contribution durable du secteur au PIB du Vietnam.

