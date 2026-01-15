XIVᵉ Congrès du Parti

Lancement du projet de relogement pour la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1

À l'approche du XIV e Congrès national du Parti, la province de Khanh Hoà a officiellement lancé, le 15 janvier, dans la commune de Phuoc Dinh, le projet de relogement, de réinstallation et de libération des terrains destinés à la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1.

Il s’agit d’une étape majeure traduisant la ferme volonté politique de concrétiser les grandes orientations du Parti et de l’État en matière de développement de l’énergie nucléaire. La cérémonie s’est déroulée en présence du vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, de responsables de l’Assemblée nationale, de représentants des ministères et des autorités centrales, ainsi que des dirigeants locaux et des habitants de la zone concernée.

Prenant la parole, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a officiellement annoncé le lancement du projet, saluant la mobilisation proactive et résolue des ministères, des secteurs concernés et de la province de Khanh Hoà pour lever les obstacles institutionnels et accélérer la mise en œuvre. Il a exigé une exécution rapide des travaux, dans le strict respect des normes de sécurité, de qualité et de protection de l’environnement, tout en appelant à une décentralisation accrue, assortie d’une responsabilisation claire des acteurs impliqués.

Selon Bùi Thanh Son, la mise en œuvre du projet doit garantir les intérêts de l’État, de la population et des entreprises, tout en excluant toute corruption ou pratique négative et en évitant tout gaspillage ou toute perte de biens, d’efforts et de ressources financières du peuple. Il a également souligné la nécessité d’une action déterminée et efficace afin de livrer rapidement les infrastructures de relogement, garantissant aux populations déplacées des conditions de vie meilleures, stables et durables.

Selon le rapport du Comité populaire de la province de Khanh Hoà, ce projet de catégorie A représente un investissement total de plus de 6 699 milliards de dôngs. Il prévoit l’aménagement d’une nouvelle zone résidentielle dotée d’infrastructures techniques et sociales complètes sur près de 90 ha, comprenant des zones de réinstallation, un port d’abri pour bateaux de pêche ainsi qu’un cimetière.

Le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân est un ouvrage d’importance stratégique nationale, essentiel à la sécurité énergétique, à la transition vers une énergie verte et propre et au développement durable du pays. Sa mise en œuvre répondra aux besoins en électricité tout en favorisant le développement de ressources humaines qualifiées et la maîtrise progressive des technologies nucléaires avancées.

Conformément aux résolutions de l’Assemblée nationale, du gouvernement et aux directives du Premier ministre, la province de Khanh Hoa est chargée de conduire en urgence les travaux de libération des terrains et de relogement pour les deux centrales nucléaires. L’objectif est d’achever la remise des sites et de s’efforcer de finaliser la construction avant le 31 décembre 2030, ou au plus tard le 31 décembre 2031, à l’occasion du 100e anniversaire de la fondation du Parti et du 85e anniversaire de la fondation de l’État.

