Forte progression des exportations de surimi et de galettes de poisson

Selon les données des Douanes vietnamiennes, le chiffre d’affaires à l’exportation a atteint 327 millions de dollars sur les onze premiers mois de 2025, soit une hausse de 22% par rapport à la même période en 2024. Rien qu’en novembre, les exportations ont généré 35 millions de dollars, en progression de 5%. L’Union européenne (UE) s’est imposée comme un marché clé, avec une croissance spectaculaire en fin d’année.

La structure des marchés d’exportation montre une évolution contrastée. Si la République de Corée et la Thaïlande enregistrent encore des hausses respectives de 11% et 16% sur onze mois, les chiffres de novembre indiquent un ralentissement. Cette tendance appelle les entreprises à plus de flexibilité dans la gestion des commandes, des prix et des gammes de produits.

À l’inverse, l’UE se distingue par une croissance remarquable : 32 millions de dollars, représentant 10% du total, soit une hausse de 91%. La Lituanie, en particulier, s’illustre avec 29 millions de dollars (+108%), devenant le marché le plus dynamique. La Chine et Hong Kong (Chine) affichent également une progression notable de 46%, tandis que le Japon, marché exigeant mais stable, enregistre une hausse de 19% pour atteindre plus de 30 millions de dollars.

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), la concurrence mondiale dans le secteur évolue selon trois axes : produits pratiques (prêts à consommer, adaptés à la vente au détail et à la restauration), qualité constante et traçabilité rigoureuse. L’UE et la Chine devraient rester des moteurs de croissance en 2026, bien que les exigences en matière de normes techniques et de compétitivité tarifaire s’intensifient. La République de Corée et la Thaïlande, quant à elles, conserveront leur rôle stratégique, mais avec des fluctuations saisonnières plus marquées. Les entreprises vietnamiennes sont ainsi appelées à anticiper et ajuster leur production pour maintenir leur élan à l’export.

Texte et photo : Truong Giang/CVN