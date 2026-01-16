Résolution 57 : trois piliers pour l’action du ministère de l’Industrie et du Commerce

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 57 du Bureau politique relative aux percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a fait preuve dès 2025 de rapidité et de détermination, engrangeant de nombreux résultats remarquables.

Le déploiement de la Résolution 57 s’est opéré de manière coordonnée à l’échelle de l’ensemble du secteur, entraînant des évolutions nettes, tout en posant des bases solides pour la transformation du modèle de croissance et le développement d’un secteur industriel et commercial moderne, durable et profondément intégré à l’économie internationale.

Selon Nguyên Thi Lâm Giang, directrice générale du Département de l’innovation, de la transition verte et de la promotion industrielle, l’année 2025 a constitué une étape charnière dans la concrétisation des objectifs de la Résolution 57 au sein du ministère. Celui-ci a concentré ses efforts sur le perfectionnement du cadre institutionnel et juridique, tout en mettant en œuvre avec détermination les missions qui lui étaient assignées, jetant ainsi les bases du développement de la transformation numérique, de la science, de la technologie et de l’innovation pour la période à venir.

Cadre juridique renforcé

L’un des résultats les plus marquants concerne le perfectionnement des mécanismes et politiques institutionnels. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a activement participé à l’élaboration et à l’amélioration du cadre juridique national en matière de science, de technologie et d’innovation, tout en publiant en temps utile les textes d’orientation relatifs à la mise en œuvre de la Résolution 57 ainsi que de la Loi sur la science, la technologie et l’innovation de 2025. Cette démarche proactive a contribué à lever de nombreux obstacles, en créant un environnement juridique favorable aux activités de recherche, d’application et de transfert technologique dans les secteurs industriel et commercial.

Parallèlement, le ministère a joué un rôle moteur dans la préparation et la soumission à l’Assemblée nationale de plusieurs lois majeures intégrant étroitement les dimensions scientifique, technologique, innovante et numérique. Parmi celles-ci figurent notamment la Loi sur le commerce électronique, adoptée le 10 décembre 2025, ainsi que la Loi sur les produits chimiques et la Loi modifiant et complétant la Loi sur l’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie. Ces textes contribuent à promouvoir l’innovation technologique, à développer l’économie numérique et à renforcer l’utilisation efficiente des ressources et de l’énergie.

Dans le domaine de la transformation numérique et de la réforme des procédures administratives, le ministère de l’Industrie et du Commerce a enregistré des résultats concrets et mesurables. En 2025, il s’est classé au premier rang parmi les ministères et organismes gouvernementaux selon l’indice de qualité du service rendu aux citoyens et aux entreprises dans le traitement des démarches administratives et la fourniture de services publics.

À la fin de l’année 2025, le ministère proposait 224 services publics en ligne, avec plus de 99% des dossiers reçus et traités intégralement par voie numérique. Plus de 640.000 dossiers électroniques ont été traités via le mécanisme de guichet unique national et de l’ASEAN, contribuant à réduire les délais et les coûts pour les entreprises, tout en renforçant la transparence administrative.

Fait notable, la procédure de délivrance du certificat d’origine des marchandises (C/O) - formulaire D est devenue le premier document électronique vietnamien officiellement échangé avec les pays de l’ASEAN, facilitant les échanges commerciaux et renforçant l’intégration économique régionale.

Développement des données et de l’économie numérique

En parallèle à la réforme administrative, le ministère a accordé une attention particulière au développement des infrastructures de données au service de la gestion et de l’élaboration des politiques publiques. En 2025, il a achevé la construction et la mise en service de la base de données de l’économie industrielle et commerciale, répondant aux critères "exactes, complètes, propres et dynamiques".

Le ministère a également finalisé, avec une année d’avance sur le calendrier prévu, la connexion et le partage de données avec le ministère des Finances concernant les activités de commerce électronique, contribuant ainsi à renforcer l’efficacité de la gestion publique et à lutter contre les pertes de recettes fiscales. En outre, la mise en place d’une base de données sur les produits chimiques, incluant l’identification et la traçabilité des substances et précurseurs chimiques sur la plateforme VNeID, a été déployée de manière coordonnée afin de servir la gestion étatique tout en garantissant la sécurité et la sûreté.

S’agissant du pilier science, technologie et innovation, le ministère de l’Industrie et du Commerce a publié un plan de mise en œuvre de la Liste des technologies stratégiques, tout en annonçant une série de "grands défis" sectoriels destinés à mobiliser les entreprises vietnamiennes du numérique. En 2025, près de 400 propositions de missions scientifiques, technologiques et innovantes ont été reçues pour la période 2026-2030.

Parallèlement, la réorganisation et la consolidation du réseau des instituts de recherche, le renforcement des capacités de recherche et de transfert technologique ainsi que le développement de ressources humaines hautement qualifiées se poursuivent selon une feuille de route claire, visant à bâtir un système scientifique et technologique moderne et performant au service du secteur de l’industrie et du commerce.

Orientations pour 2026

Évaluant les résultats de la mise en œuvre de la Résolution 57, le ministre par intérim de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hùng, a salué les efforts des unités concernées et souligné l’importance de cette résolution dans la transformation du modèle de croissance du secteur et du pays. Il a appelé les différentes entités à définir clairement leurs objectifs et missions pour 2026, en conformité avec les orientations du Comité central, tout en garantissant cohérence, continuité et efficacité.

Le ministère considère l’année 2026 comme particulièrement significative : première année de mise en œuvre des Résolutions du XIVᵉ Congrès national du Parti et année d’accélération de l’application de la Résolution 57, sous le mot d’ordre "Agir avec audace, diffuser les résultats". Fort des bases posées en 2025, le ministère entend poursuivre et amplifier ces dynamiques afin de contribuer activement au développement scientifique, technologique, innovant et numérique du pays dans les années à venir.

Mai Quynh/CVN