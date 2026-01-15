XIVe Congrès national du Parti

Hô Chi Minh-Ville et le Sud-Est : un vaste chantier dès le début de l'année

Le 15 janvier, Hô Chi Minh-Ville et la province de Dông Nai ont lancé simultanément une série de projets majeurs d'infrastructures de transport et d'urbanisme. Il ne s'agit pas seulement d'une étape stratégique pour concrétiser les objectifs de connectivité régionale, mais aussi d'ouvrages symboliques pour célébrer le XIV e Congrès national du Parti, ouvrant de nouvelles opportunités pour le moteur économique du Sud.

À la porte d'entrée Est, l'atmosphère était particulièrement animée lors de la cérémonie de mise en chantier du Complexe sportif national de Rach Chiêc. La cérémonie s'est déroulée en présence de Truong Tân Sang, ancien président de la République, du général Lê Hông Anh, ancien membre permanent du Secrétariat, de Trân Luu Quang, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des représentants des agences centrales et locales.

Des ponts reliant les aspirations

Ce projet, d'une superficie de 186,7 ha, devrait devenir le centre sportif le plus moderne de la région, répondant aux normes pour organiser de grands événements sportifs tels que les SEA Games ou les ASIAD. Avec un investissement total d'environ 145.629 milliards de dôngs sous forme de partenariat public-privé (PPP), de type contrat BT, le projet intègre également des services commerciaux et touristiques. Bien que le plan initial prévoyait 8 ans, les autorités et l'investisseur sont déterminés à réduire ce délai à 5 ans pour dynamiser rapidement l'Est de la ville.

Non loin de là, un autre "super projet" a officiellement démarré : le pont Phu My 2. Il s'agit d'un ouvrage stratégique reliant directement le sud de Hô Chi Minh-Ville à l'aéroport international de Long Thành. Le projet s'étend sur 6,3 km avec 8 voies de circulation pour un investissement total de plus de 23 000 milliards de dôngs.

Lors de la cérémonie, Hoàng Nguyên Dinh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "L'événement d'aujourd'hui marque non seulement le début d'un ouvrage de transport public, mais symbolise également l'aspiration au développement de Hô Chi Minh-Ville, une métropole moderne, connectée, dynamique et durable pour l'avenir". M. Dinh a également souligné l'importance de ce pont pour désengorger les axes actuels et promouvoir un développement vert entre la ville et Dông Nai.

Connectivité régionale

Au même moment, dans la province de Dông Nai, plusieurs projets de connectivité interrégionale ont été lancés. Le plus notable est le pont de Cat Lái, avec un investissement de plus de 18.200 milliards de dôngs. Cet ouvrage est attendu depuis des décennies par les habitants pour remplacer le bac de Cat Lái, constamment surchargé.

Lors de la pose de la première pierre, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a salué la coordination entre les deux localités : "La mise en chantier du pont de Cat Lái aujourd'hui a une importance capitale, illustrant la concrétisation de la politique de connectivité régionale avec Hô Chi Minh-Ville. C'est aussi un axe stratégique reliant l'aéroport, les ports maritimes et les principaux axes de transport… afin de renforcer la compétitivité, d'attirer les investissements et d'améliorer la vie des habitants".

Parallèlement, le projet du pont Dông Nai 2 (pont Long Hung) a été officiellement lancé. Avec un investissement de près de 11.500 milliards de dôngs, il reliera le quartier de Long Phuoc (Hô Chi Minh-Ville) aux zones dynamiques de Dông Nai, créant un réseau de transport fermé vers l'autoroute Biên Hòa - Vung Tàu.

Lê Bao Anh, directeur général de CC1 (représentant les investisseurs), a partagé : "Le déploiement simultané des ponts Cat Lái et Dông Nai 2 en mode PPP démontre non seulement la flexibilité dans la mobilisation des ressources sociales, mais montre aussi une approche moderne de la gestion des infrastructures, garantissant l'harmonie des intérêts entre l'État, les entreprises et les citoyens".

La percée de la ligne de métro n°2 : la force interne du Vietnam

Un point fort particulier de cette journée du 15 janvier est le lancement de la ligne de métro n°2 (Bên Thành - Tham Luong). C'est le premier projet de chemin de fer urbain où une entreprise vietnamienne assume le rôle d'entrepreneur général EPC (le groupe Thaco).

Bùi Xuân Cuong, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que ce projet joue un rôle de guide pour l'ensemble du système ferroviaire urbain de la ville. Le projet bénéficie de mécanismes spécifiques issus des résolutions 98 et 188, permettant à la ville une autonomie totale en termes de technologie, de financement et de processus de mise en œuvre.

"La ligne de métro n°2 n'est pas seulement un projet de transport, mais une restructuration du développement urbain orienté vers les transports en commun (TOD). Les stations seront les noyaux pour former des zones résidentielles, fonctionnelles et commerciales modernes, vertes et pratiques", a souligné M. Xuân Cuong.

Ouvrir la voie vers la mer

À Cân Gio, le projet du pont Cân Gio - symbole du rêve des citadins de s'ouvrir sur la mer - a également été mis en chantier. Avec un budget de plus de 13.200 milliards de dôngs et une architecture esthétique, ce pont remplacera le bac de Binh Khánh, réduisant la distance entre le centre-ville et la seule localité côtière.

Nguyên Công Vinh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a partagé avec passion : "L'événement d'aujourd'hui marque non seulement le début d'un ouvrage de transport important, mais symbolise aussi l'aspiration au développement de la ville - une métropole moderne, connectée, dynamique et durable".

Au nom de l'investisseur Masterise Group, Nguyên Thi Minh Phuong a déclaré : "Nous nous considérons comme une partie intégrante de l'économie nationale, où les entreprises n'agissent pas seulement pour leur propre intérêt, mais contribuent activement avec le gouvernement et la ville à la construction des infrastructures".

Engagement et responsabilité

Sur les différents sites, les dirigeants du gouvernement et de la ville ont envoyé un message fort de responsabilité politique. Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que le développement des infrastructures reste le "moteur" principal. Les autorités s'engagent à suivre de près la libération des terrains, garantissant que «le nouveau lieu de résidence soit meilleur que l'ancien» et à réaliser les projets de manière transparente et humaine.

Le 15 janvier 2026 restera certainement gravé comme une étape historique pour les infrastructures du Sud. Avec une multitude de projets allant du métro aux ponts fluviaux et complexes sportifs d'envergure, le visage de Hô Chi Minh-Ville et des provinces voisines change d'heure en heure, se préparant à une phase de développement explosive et durable.

Texte et photos : Quang Châu/CVN