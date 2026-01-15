La croissance devrait reposer sur la consommation intérieure

Les perspectives de croissance du Vietnam pour 2026 dépendront largement de la reprise de la demande intérieure, de l’efficacité de la mise en œuvre des politiques publiques et du rôle continu des investissements publics comme moteur essentiel de la croissance.

Face à l’incertitude croissante qui plane sur les perspectives économiques mondiales pour 2026, les experts estiment que les perspectives de croissance du Vietnam dépendront largement de la reprise de la consommation intérieure, de l’efficacité de la mise en œuvre des politiques et du rôle continu des investissements publics en tant que moteur de croissance essentiel.

Photo : VNA/CVN

Lors du webinaire sur les perspectives économiques du Vietnam pour 2026, qui s’est tenu mercredi 14 janvier, Nguyên Xuân Thành, maître de conférences à l’École de politiques publiques et de gestion Fulbright, a déclaré que la consommation intérieure était le plus grand facteur inconnu pour la croissance économique du Vietnam en 2026, car la confiance et la demande des consommateurs présentent à la fois des opportunités de reprise et des risques persistants.

Il a déclaré que les perspectives de consommation intérieure dépendent largement de la confiance du public, même si plusieurs signaux positifs ont commencé à apparaître.

Le marché du travail a montré des signes d’amélioration : l’emploi dans les zones industrielles se redresse, les emplois informels dans le secteur des services rebondissent parallèlement au tourisme, et les revenus de la classe moyenne supérieure se stabilisent.

Parallèlement, la hausse des prix de l’immobilier a rendu l’accès à la propriété plus difficile pour beaucoup, mais pour les ménages déjà propriétaires, la valorisation des biens a contribué à renforcer leur confiance et leur propension à consommer. L’épargne, fortement réduite pendant la pandémie de COVID-19, a également été en grande partie reconstituée.

Nguyên Xuân Thành a souligné l’importance des réformes institutionnelles et des politiques de l’État. Il a fait remarquer que si les orientations de réforme se traduisaient par des actions concrètes, notamment par une augmentation des dépenses sociales telles que l’exemption des frais de scolarité et l’extension de la couverture d’assurance maladie, la confiance des consommateurs pourrait s’améliorer sensiblement.

S’appuyant sur l’expérience chinoise, il a déclaré que l’insuffisance de la couverture sociale conduit souvent les ménages à adopter une mentalité défensive et à réduire leurs dépenses.

À l’inverse, un engagement fort de l’État en matière de sécurité sociale pourrait constituer un puissant catalyseur pour stimuler la consommation intérieure.

Par ailleurs, l’investissement public restera l’un des principaux moteurs de la croissance économique en 2026. Toutefois, son rythme de croissance devrait être inférieur à celui de 2025, l’année précédente marquant la fin du mandat en cours, période durant laquelle les pressions sur les décaissements étaient particulièrement fortes.

Conformément au budget de l’État approuvé par l’Assemblée nationale, les investissements publics devraient progresser de 10,3% en 2026 par rapport à 2025, pour atteindre près de 8% du PIB, un niveau parmi les plus élevés de ces dernières années.

Encore de défis considérables

Le maintien de la croissance des exportations est également essentiel à la stabilisation de l’emploi et des revenus des travailleurs des zones industrielles. « Des revenus stables constituent le fondement même de la stimulation de la consommation intérieure », a-t-il souligné.

Cependant, des défis considérables sont à relever. Le gouvernement vise une croissance des exportations d’environ 8% en 2026, un chiffre nettement inférieur aux 17% enregistrés en 2025.

Cet objectif dépend en grande partie du fait que les exportations vers les États-Unis ne chutent pas brutalement, tandis que les expéditions vers les autres marchés maintiennent la dynamique de croissance de l’année dernière.

Partageant un avis similaire sur l’investissement public, Dinh Hông Ky, président de l’Association des entreprises vertes de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les investissements publics et dans les infrastructures devraient maintenir une forte croissance en 2026.

Dans le Sudam, une série de grands projets ont été lancés depuis début 2026, notamment des lignes de métro, la liaison souterraine entre Hô Chi Minh-Ville et Cân Gio, le pont maritime de Vung Tàu, l’aéroport international de Long Thành et plusieurs autoroutes.

Selon Dinh Hông Ky, une fois que les grands projets d’infrastructure entrent dans leur phase de réalisation, les progrès ont tendance à se maintenir, ce qui permet aux investissements publics en 2026 de potentiellement dépasser ceux de l’année précédente et de continuer à constituer un moteur important de la croissance économique.

VNA/CVN