Google veut développer ses smartphones haut de gamme au Vietnam

Google s’apprête à faire du Vietnam le berceau de ses futurs smartphones phares en prévoyant de commencer cette année à développer et à fabriquer des smartphones haut de gamme au Vietnam, a révélé mardi 13 janvier Nikkei Asia, citant des sources proches du dossier.

Le groupe américain dispose déjà d’un vaste réseau de fournisseurs au Vietnam qui assemblent ses produits, notamment les smartphones Pixel.

Selon le même rapport, Google commencera l’introduction de nouveaux produits (NPI) pour ses téléphones Pixel, Pixel Pro et Pixel Fold au Vietnam, tandis que le développement de la gamme Pixel A, plus abordable, restera pour l’heure en Chine.

Le NPI est un processus structuré visant à garantir la transition efficace d’un nouveau produit - qu’il soit électronique, mécanique ou électromécanique - du développement à la production à grande échelle. Il implique une série d’étapes qui assurent la qualité, la conformité, la testabilité et la faisabilité de fabrication du produit.

Le NPI est un processus essentiel qui garantit le lancement réussi d’un nouveau produit sur le marché. Un NPI efficace nécessite une planification méticuleuse, une collaboration interfonctionnelle, des points d’approbation, des livrables et un engagement à des mises à jour continues après le lancement initial du produit.

En alignant étroitement chaque phase du NPI sur les étapes du cycle de vie du produit, les entreprises peuvent assurer une transition plus fluide du concept au marché, ce qui conduit finalement à un plus grand succès du produit et à une plus grande pénétration du marché.

Google produit déjà en masse des smartphones haut de gamme au Vietnam et y effectue certaines vérifications, de sorte que la fabrication de nouveaux modèles à partir de zéro dans le pays devrait être réalisable, ajoute le rapport.

Le Vietnam monte en gamme dans la chaîne de valeur technologique en passant de l’assemblage à des activités à plus forte valeur ajoutée comme la conception, le développement de logiciels et la fabrication de composants, soutenu par des IDE massifs, des investissements dans l’électronique/informatique et l’émergence de l’IA, tout en consolidant son rôle de hub manufacturier grâce à une main-d’œuvre qualifiée et compétitive.

Les exportations électroniques du Vietnam ont connu un essor considérable en 2025, rapportant près de 165 milliards de dollars, les ordinateurs, les produits et composants électronique dépassant pour la première fois la barre des 100 milliards de dollars et devenant ainsi le principal moteur de l’exportation.

La croissance fulgurante des ordinateurs, des produits et composants électroniques en 2025 a généré une valeur d’exportation sans précédent de 107,74 milliards de dollars, en hausse de 48,4% sur un an, ce qui équivaut à une augmentation absolue de plus de 35 milliards de dollars, selon les dernières données de l’Office national des statistiques (NSO) relevant du ministère des Finances.

