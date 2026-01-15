VinFast établit un record inédit sur le marché automobile vietnamien

VinFast a officiellement établi un record de ventes sans précédent sur le marché automobile vietnamien en livrant au total 175.099 véhicules électriques de tous types à ses clients en 2025, affirmant solidement sa position de constructeur numéro un en termes de parts de marché au Vietnam pendant 15 mois consécutifs.

Le mois de décembre 2025 a enregistré le plus haut niveau de ventes mensuelles jamais atteint par un constructeur automobile sur le marché vietnamien, avec 27.649 véhicules électriques VinFast livrés aux clients. Ces performances exceptionnelles du dernier mois de l’année ont contribué à créer un record des records : 175.099 véhicules électriques VinFast écoulés au Vietnam sur l’ensemble de l’année, permettant à la marque nationale VinFast de conserver sa place de leader pour le 15e mois consécutif.

Les ventes de VinFast en 2025 ont ainsi pulvérisé tous les records historiques du nombre de véhicules vendus par une marque automobile sur le marché vietnamien, atteignant même un niveau près de deux fois supérieur à l’ancien record détenu par des constructeurs étrangers. Ces résultats témoignent non seulement de la qualité et de la valeur des produits VinFast, largement plébiscités par les consommateurs, mais confirment également la position du Vietnam parmi les pays affichant la croissance la plus rapide du marché des véhicules électriques au monde.

La gamme de VinFast couvre et domine aujourd’hui l’ensemble des segments, des modèles compacts destinés aux particuliers et aux jeunes familles tels que VF 3 (44.585 unités), VF 5 (43.913 unités), VF 6 (23.291 unités), jusqu’aux SUV haut de gamme de grande taille pour les entrepreneurs et les familles, comme VF 7 (9.653 unités), VF 8, VF 9 et la ligne ultra-luxueuse Lac Hông.

Les modèles spécialement conçus pour les activités de services, notamment Limo Green (27.127 unités) et Herio Green (12.568 unités), ont également contribué de manière significative aux performances globales de VinFast, illustrant la pertinence de sa stratégie de développement produit et de positionnement de marque, adaptée aux besoins et aux préférences de chaque segment de clientèle.

En particulier, le Limo Green, bien que commercialisé officiellement seulement depuis le mois d’août, s’est rapidement hissé au rang de modèle le plus vendu du segment des monospaces 7 places (MPV). Rien qu’en décembre 2025, 10.981 unités de Limo Green ont été livrées aux clients, confirmant son statut de l’un des modèles les plus prisés du marché actuel.

Toujours en décembre 2025, les autres modèles de la marque automobile vietnamienne ont continué d’afficher des ventes solides en tête de leurs segments respectifs, notamment VF 5 avec 5.435 unités, VF 3 avec 3.925 unités, VF 6 avec 3.541 unités et VF 7 avec 1.361 unités livrées.

Par ailleurs, VinFast a officiellement lancé la campagne Une détermination forte pour un avenir vert, accompagnée de politiques de soutien inédites afin de permettre à tous les citoyens d’accéder plus facilement aux véhicules électriques. Grâce au programme Achat de véhicule à 0 apport, les clients peuvent acquérir immédiatement des voitures et des motos électriques VinFast sans apport initial. Tous les modèles grand public bénéficient de remises allant de 6% à 10% selon le véhicule, ainsi que de la recharge gratuite aux stations V-Green jusqu’au 30 juin 2027 pour les automobiles et au 31 mai 2027 pour les motos électriques.

Texte et photo : Minh Thu/CVN