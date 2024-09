Saigontourist : des mets d'exception au restaurant du Rex Saigon

Du saumon grillé à la sauce béarnaise aux plats traditionnels en passant par des cocktails détonants, l’hôtel Rex Saigon propose un panel de plats et boissons originaux, fruits de la créativité et du talent de ses cuisiniers.

>> Promotions au Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

>> Promotions au Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

>> Saigontourist : des activités en faveur des enfants démunis

>> Nécessité de proposer de nouveaux produits touristiques destinés aux jeunes

Saumon grillé à la sauce béarnaise

Le saumon grillé à la sauce béarnaise est un chef-d’œuvre de la cuisine européenne que les gourmands ne doivent pas rater en venant au Rex Saigon, une unité membre du groupe Saigontourist.

Proposé au menu du mois de septembre, ce mets apporte la saveur exceptionnelle de la mer, avec du saumon norvégien de première qualité, en harmonie avec des spaghettis, du fromage parfumé et des légumes frais tels que brocolis, tomates, gombos. Son point fort repose sur la sauce béarnaise, préparée avec créativité par les cuisiniers de l’hôtel. Venez le déguster dans l’espace luxueux du restaurant du 5e étage de l’hôtel afin d’éprouver la quintessence d’une cuisine d’exception. Ce plat est proposé au tarif de 760.000 dôngs/couvert, et ce jusqu’au 30 septembre.

Cha ruoi

L’automne apporte des spécialités naturelles et ces dernières deviennent une source d’inspiration pour les cuisiniers qui veulent créer de nouveaux plats. Le chef cuisinier du Rex Saigon a revisité le fameux cha ruoi, créant une nouvelle âme pour ce plat du Nord sans en changer l’identité originale.

Photo : Saigontourist/CVN

Le cha ruoi est un hachis frit de néréides. On le trouve en automne dans les provinces de Quang Ninh, Hai Duong, Hai Phong et Thai Binh (Nord). Il est consommé avec du nuoc mam (saumure de poisson), des vermicelles, du basilic et de la coriandre, créant une sensation étrange et fascinante. Ce plat est vendu au tarif de 449.000 dôngs/personne, jusqu’au 30 septembre, dans le restaurant du rez-de-chaussée de l’hôtel.

Nouilles au filet de bar

Les nouilles au filet de bar de Rach Gia, l’une des célèbres spécialités de la province de Kiên Giang (Sud), sont désormais disponibles au Rex Saigon. Le plat a une forte saveur iodée et un mélange délicat de goût sucré et riche en Oméga-3 du bar frais et du bouillon chaud. Les nouilles dorées et moelleuses combinées à des filets de poisson blanc méticuleusement préparés, accompagnés de chips de crevettes croustillantes et de légumes frais, créent un équilibre parfait. Le plat est servi dans le restaurant du rez-de-chaussée de l’hôtel, au tarif de 329.000 dôngs/couvert, et ce jusqu’au 10 octobre.

Com xèo

Dans une poêle en fonte chaude, ajoutez bœuf, saumon ou fruits de mer avec une petite sauce spéciale. Le grésillement résonne agréablement. Eh oui, c’est le client qui fait lui-même son com xèo (type de riz frit) avec les ingrédients fournis. La fumée parfumée se propage dans tout l’espace, vous entraînant dans un monde plein de saveurs. Ajoutez ensuite du riz, mélangez bien le tout pour stimuler tous vos sens. Chaque cuillerée de riz n’est pas seulement une combinaison parfaite de saveurs, mais aussi le résultat du travail de vos propres mains habiles, apportant un sentiment d’excitation et une envie de savourer immédiatement cette nourriture préparée par vos soins.

Com xèo avec du bœuf américain :

449.000 dôngs/personne

Com xèo avec du saumon norvégien : 449.000 dôngs/personne

Com xèo avec des fruits de mer : 429.000 dôngs/personne

Ces tarifs sont valables à partir du 15 octobre, entre 10h00 et 18h00, dans le restaurant du rez-de-chaussée de l’hôtel.

Photo : Saigontourist/CVN

Pho sec de Gia Lai

Le pho sec de Gia Lai, connu sous le nom pho Hai Tô, est une version originale du pho traditionnel. Il est réputé pour sa combinaison de deux bols séparés. Ce plat fait la fierté de la cuisine de la ville de Pleiku.

“Commandez-en un, obtenez-en deux” : un bol de nouilles pho avec du poulet, des oignons frits croustillants, des herbes aromatiques, de tuong đen (sauce aux haricots fermentés) sur le dessus et un bol de bouillon chaud. Le tout est agrémenté de tuong đen, une sauce dont les chefs du Rex Saigon ont habilement ajusté la recette pour créer une saveur unique. Le pho sec de Gia Lai est servi dans les restaurants de l’hôtel.

Rosemary Tonic

Inspirés par la saveur sucrée du Bacardi Light Rum, les barmans de l’hôtel ont créé une nouvelle version du Rosemary Tonic, un cocktail léger et approprié pour le climat d’automne. Chaque bouchée de Rosemary Tonic apporte une impression fraîche, agréable avec la saveur un peu acide du citron, et celle, un peu amère du Rum en harmonie avec des spiritueux parfumés. Un choix idéal pour ceux qui souhaitent découvrir la nouvelle saveur du monde des cocktails créatifs au Rooftop Garden Bar. Le tarif est de 299.000 dôngs/verre, appliqué jusqu’au 30 septembre dans le restaurant du 5e étage de l’hôtel.

Summer Pineapple

Summer Pineapple (ananas d’été) est une nouvelle version préparée par les barmans du Rex Saigon. Cette boisson, créée avec du jus d’ananas frais, est non seulement captivante par sa couleur verte mais également revigorante avec sa richesse en vitamines et minéraux, et donc très bénéfique pour la santé. Chaque gorgée donne une fraîcheur de menthe, suivie des saveurs légèrement sucrées et acides de l’ananas et du citron. Un choix idéal pour se rafraîchir pendant les derniers jours d’été. Cette boisson est proposée au tarif de 139.000 dôngs, jusqu’au 30 septembre, dans le restaurant du rez-de-chaussée de l’hôtel.

Promotions alléchantes sur les boissons

Jusqu’à fin septembre, les clients auront la possibilité de découvrir le programme “Une boisson achetée, une offerte” exclusivement pour les boissons à base de fruits tropicaux. C’est le moment idéal pour savourer des jus de fruits frais, délicieux et nutritifs. Ne manquez pas cette occasion de profiter de merveilleux moments de détente avec vos proches dans l’espace somptueux du Rex Saigon. Ce programme est appliqué jusqu’au 30 septembre, entre 10h00 et 22h00.

Truong Giang/CVN