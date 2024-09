Saigontourist : des activités en faveur des enfants démunis

>> Saigontourist accompagne Tây Ninh dans son développement touristique

>> Promotions au Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

>> Promotions au Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

La Fête de la mi-automne” est une activité sociale organisée annuellement par le groupe Saigontourist depuis 2006. Cette édition marque la 3e année du programme organisé par “Saigontourist pour la communauté” en collaboration avec le syndicat du groupe et le journal Thanh Niên (Les Jeunes).

Ce programme vise à encourager et à soutenir moralement et financièrement des enfants issus de familles en difficulté, qui font preuve de persévérance dans leurs études à travers tout le pays. Il s’inscrit également dans le cadre des activités sociales organisées par Saigontourist pour célébrer son 49e anniversaire (1er août 1975 - 1er août 2024).

“Nous sommes très heureux de partager la joie de la Fête de la mi-automne avec les enfants issus de familles défavorisées et les orphelins de la pandémie de COVID-19, en leur offrant des bourses, des cadeaux, des aides scolaires et des activités ludiques. C’est aussi l’occasion d’exprimer notre gratitude aux parents qui ont toujours soutenu le groupe en toutes circonstances. Avec le souhait d’offrir le meilleur aux enfants, nous espérons que ces petits présents contribueront à les motiver à poursuivre leurs efforts dans leurs études, en vue d’un avenir meilleur”, a souligné Truong Duc Hung, directeur général de Saigontourist et président du comité d’organisation du programme “Saigontourist pour la communauté”.

Photo : Saigontourist/CVN

Lors de cette fête, tenue au Parc culturel Dâm Sen, 500 enfants orphelins à cause du COVID-19 ont reçu des cadeaux tout en profitant de délices culinaires et de spectacles artistiques. Chaque cadeau, d’une valeur de plus d’un million de dôngs, comprenait un billet pour participer aux activités de loisirs au Parc culturel Dâm Sen, un billet repas de 200.000 dôngs, un paquet de gâteaux de la mi-automne, une lanterne et une bourse d’études de 300.000 dôngs.

À cette occasion, la fête a proposé de nombreuses activités ludiques, la distribution de gâteaux de lune, de fournitures scolaires, ainsi que l’octroi de 540 bourses à des enfants de cadres, de travailleurs du groupe et à des élèves en situation difficile dans les provinces de Cao Bang, Bac Kan (Nord), Quang Binh, Quang Tri (Centre) et Dak Lak (hauts plateaux du Centre).

Agir pour la communauté

En plus de mettre en œuvre des stratégies commerciales efficaces, le groupe fait toujours preuve de responsabilité sociale à travers le programme “Saigontourist pour la communauté”, qui se déroule sans interruption depuis ses 49 années de développement.

Le programme soutient, entre autres, la production, la sécurité sociale, la construction de nouvelles zones rurales et vient en aide aux communes isolées, en offrant notamment des systèmes d’eau potable dans les écoles, des soutiens aux populations des régions montagneuses du Nord touchées par des catastrophes naturelles, ainsi que des cadeaux aux Mères héroïnes vietnamiennes. Le groupe octroie également des bourses aux enfants de cadres et d’employés de Saigontourist en difficulté.

Photo : Saigontourist/CVN

Chaque année, Saigontourist organise également de nombreuses activités pour soutenir les ouvriers et travailleurs en situation précaire lors des festivités du Nouvel An lunaire, à travers des programmes tels que “Joyeux Têt avec les travailleurs de la ville”, “Têt en retrouvailles familiales” et “Connexion d’amour au printemps”. En outre, les entités du groupe mènent également des œuvres caritatives et sociales avec des contributions totalisant plusieurs dizaines de milliards de dôngs chaque année.

Saigontourist, premier groupe touristique du Vietnam, gère actuellement plus de 100 hôtels, complexes de villégiature, restaurants, agences de voyages, espaces de divertissement, écoles de formation en tourisme, centres d’exposition et de congrès, terrains de golf et télévision par câble, entre autres.

Truong Giang/CVN