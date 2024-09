Promotions au Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

C’est la 18e participation consécutive du groupe Saigontourist à l’ITE HCMC, qui se tient du 5 au 7 septembre au Centre des congrès et des expositions de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud. Les clients peuvent bénéficier de réductions allant jusqu’à dix millions de dôngs par personne sur différents produits et services.

L’ITE HCMC 2024, co-organisé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, est un événement annuel de premier plan dans le secteur du tourisme au Vietnam. Sous le thème "Sustainable Travel - Creating Future" (Voyage durable - Créer l'avenir), cet événement ambitionne de devenir le plus influent d’Asie.

Photo : Saigontourist/CVN

Le salon réunit plus de 400 entreprises, et plus de 250 acheteurs internationaux issus de plus de 40 pays et territoires, ainsi que plus de 25.000 visiteurs nationaux et internationaux. Organisé sous la forme d’un événement hybride, combinant un salon physique et des événements en ligne, l’ITE HCMC vise à renforcer les potentiels et la créativité de l’industrie touristique vietnamienne en cette période de turbulences.

Il constitue également une plateforme de connexion pour les associations et entreprises touristiques nationales, favorisant la synergie pour améliorer la compétitivité et l’attractivité du tourisme vietnamien par rapport aux autres pays de la région, dans un marché international en croissance rapide.

Fier d’être sponsor Diamant de l’ITE HCMC 2024, Saigontourist participe activement à de nombreux aspects clés de l’événement, du parrainage à la coordination organisationnelle, en passant par la mise à disposition de lieux pour les événements, dont le SECC. En parallèle, des séminaires et symposiums sont organisés pour proposer des solutions et des initiatives visant à promouvoir le tourisme vietnamien de manière efficace et durable. Le groupe prévoit également des séances de travail et des réunions avec des partenaires, de grandes sociétés internationales de tourisme et de voyages, ainsi qu’avec des acheteurs, pour renforcer le développement des affaires sur les marchés traditionnels et émergents.

Pour l’édition de cette année, le voyagiste a rassemblé six de ses unités membres, leaders dans les services de voyage, d’hôtellerie et de villégiature : Saigontourist Travel, les hôtels Rex Saigon, Grand Saigon, Majestic Saigon, Continental Saigon et Kim Dô.

Remises allant jusqu’à 10 millions de dôngs

Lors du salon, Saigontourist a présenté aux partenaires et visiteurs le potentiel du tourisme vietnamien ainsi que de nouvelles destinations uniques, des services de premier plan, et de nombreux programmes innovants combinant le tourisme de croisière fluviale et maritime, dans le but de favoriser des collaborations à long terme.

Photo : Saigontourist/CVN

Sur la période 2024-2025, en plus de promouvoir ses marques et produits, sa participation l’ITE HCMC est une opportunité pour le voyagiste de mettre à jour et de réévaluer les tendances touristiques sur les marchés internationaux, afin d’adapter ses produits et services aux besoins des touristes et des partenaires.

L’un des points forts de Saigontourist est la présentation de nouveaux programmes de voyages et de produits de tourisme vert, conformes aux critères de Travelife, en soutien à l’engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

À cette occasion, le voyagiste propose des offres promotionnelles attractives telles qu’une réduction de 2,5 millions de dôngs sur des forfaits incluant des billets d’avion Vietnam Airlines pour des circuits tels que Yên Tu - Hanoï - Sa Pa - Lào Cai (quatre jours) à 8,49 millions de dôngs, Dà Nang - Hôi An - Bà Nà - Musée de peinture 3D (trois jours) à 5,59 millions, et Phu Quôc (trois jours) à 4,49 millions.

Saigontourist introduit également de nouveaux produits et services expérientiels, tels que des circuits de trois jours à Buôn Ma Thuôt à 2,579 millions de dôngs, Nha Trang (trois jours) à 1,979 million, Cân Tho - An Giang (deux jours) à 1,879 million, ainsi qu’une remise allant jusqu’à 500.000 dôngs pour les circuits touristiques dans les régions du Centre, du Nord, de l’Ouest et de Phu Quôc.

Services d'hébergement, de restauration et de conférence

Durant l’événement, l’hôtel 5 étoiles Grand Saigon propose des offres exclusives pour tous les types de chambres, à partir de 2,55 millions de dôngs/nuit, incluant un des quatre services suivants : blanchisserie gratuite tous les jours, déjeuner ou dîner gratuit tous les jours, ou service de navette gratuit depuis ou vers l’aéroport pour toute réservation de trois nuits minimum.

De plus, l’hôtel offre jusqu’à 10% de réduction sur les services de conférence et de banquet, 20% de réduction sur la location des salles de réunion, des prix réduits sur la bière pendant deux heures et demie, ainsi que des boissons gazeuses et de l’eau minérale gratuites pour les réservations de repas de groupe de plus de 50 personnes ou pour les forfaits conférence avec déjeuner/dîner inclus. Des écrans LED gratuits sont également offerts dans la salle de conférence Chavigny et dans le grand hall.

L’hôtel lance également des banquets de mariage à partir de seulement 5,8 millions de dôngs/table, avec plusieurs services gratuits inclus. Le programme s’applique aux clients qui réservent directement des services hôteliers à l’ITE HCMC 2024, pour des séjours du 7 septembre 2024 au 31 mars 2025.

Parallèlement, les hôtels Rex Saigon, Continental Saigon et Kim Dô présentent également des services de restauration, d’hébergement, de cérémonie de mariage, de location de salles de conférences, ainsi que d’autres services à des prix réduits de 5% à 30%, avec des navettes gratuites depuis et vers l’aéroport. Les programmes promotionnels sont valables pendant l’ITE HCMC et jusqu’au 31 décembre 2024.

Truong Giang/CVN