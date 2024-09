Promotions au Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

Avec le thème “Tourisme durable - Créer l’avenir”, le 18e Salon inter-national du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2024) a eu lieu du 5 au 7 septembre au Centre des congrès et des expositions de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud.

Faits saillants du salon, le groupe Saigontourist a appliqué des politiques préférentielles aux résidents de Hô Chi Minh-Ville et aux touristes pour l’automne : réduction jusqu’à 10 millions de dôngs pour les circuits à l’étranger ; jusqu’à 30% pour les circuits domestiques par voie aérienne ; combo hébergement et navette depuis l’aéroport, à partir de seulement 939.000 dôngs.

La participation à l’ITE HCMC 2024 a été une opportunité pour Saigontourist de continuer de promouvoir et d’élargir ses canaux pour attirer les touristes de plus de 40 marchés clés dans le monde à travers des rencontres directes.

Le groupe a présenté le potentiel du tourisme vietnamien ainsi que de nouvelles destinations, des services optimaux et de nombreux programmes du tourisme fluvial.

En 2024 et 2025, en plus de promouvoir ses marques et ses produits, sa participation à l’ITE HCMC est une bonne opportunité pour le voyagiste d’actualiser et de réévaluer les tendances du tourisme sur les marchés internationaux, afin de procéder à des ajustements appropriés dans l’orientation des produits et services pour répondre aux besoins des touristes et des partenaires.

Offres domestiques

À cette occasion, le voyagiste a proposé des offres promotionnelles telles qu’une réduction de 2,5 millions de dôngs sur des forfaits incluant les billets d’avion Vietnam Airlines pour des circuits tels que Yên Tu - Hanoï - Sa Pa - Lào Cai (quatre jours) à 8,49 millions de dôngs, Dà Nang - Hôi An - Bà Nà - Musée des art 3D (trois jours) à 5,59 millions, et Phu Quôc (trois jours) à 4,49 millions.

Saigontourist a proposé également de nouveaux produits et services expérientiels, tels que des circuits de trois jours à Buôn Ma Thuôt à 2,579 millions de dôngs, Nha Trang (trois jours) à 1,979 million, Cân Tho - An Giang (deux jours) à 1,879 million, ainsi qu’une remise allant jusqu’à 500.000 dôngs pour les circuits touristiques dans les régions Centre, Nord, Sud-Ouest et à Phu Quôc.

Offre spéciale : un forfait d’hébergement comprenant chambre, petit-déjeuner buffet et navette aller-retour depuis Hô Chi Minh-Ville aux hôtels et complexes hôteliers 4-5 étoiles pour seulement 939.000 dôngs/nuit ; Riva Vung Tàu une nuit à partir de 939.000 dôngs/personne ; Premier Pearl Vung Tàu une nuit à partir de 1,449 million de dôngs/personne avec billet barbecue gratuit ; Seava Hô Tràm une nuit à partir de 1,739 million/personne, billets gratuits pour visiter la forêt de Minera ; Novela Mui Ne Resort deux nuits à partir de 1,939 million/personne ; Apec Mandala Cham Bay Mui Né deux nuits à partir de 2,879 millions/personne, comprenant quatre repas principaux, goûter l’après-midi, bain de boue ; Movenpick resort Phan Thiêt deux nuits à partir de 3,039 millions/personne.

Incitation au voyage pour les résidents de Hô Chi Minh-Ville et les touristes avec le nouveau produit de la série de circuits “J’aime Saigon” avec l’itinéraire Jog - Sup - Spa, demi-journée, tous les dimanches, à 1,299 million de dôngs ; Saigon “Chât” (qualité), demi-journée, dernier dimanche du mois, à 649.000 dôngs ; Saigon ancien, une journée, tous les samedis/dimanches, à 750.000 dôngs ; en plus des produits connus : Saigon Ranger Tour, demi-journée, tous les dimanches, à 599.000 dôngs ; Combo de bus à impériale et dégustation des délices du Sud dans la Zone touristique de Binh Quoi, à 700.000 dôngs.

