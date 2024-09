Saumon caramélisé

Pour deux personnes

Préparation : 15 minutes et 20 minutes de marinade.

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

- 1 pavé de saumon de 300 g

- 150 g de viande de porc

- 1 gousse d’ail,

- 1 oignon violet

- Sauce soja

- Fond de volaille

- Poivre moulu

- Sucre en poudre

- Nuoc mam (saumure de poisson)

Réalisation

- Rincer brièvement le poisson et égoutter. Couper en tranches de taille moyenne (3 cm d’épaisseur environ).

- Dans un saladier, mettre le poisson à mariner brièvement avec 1 cuillère à soupe (c.à.s) de fond de volaille et 1 cuillère à café (c.à.c) de sel. Réserver pendant 15-20 minutes. Puis dans un wok, à feu vif, chauffer 2 c.à.s d’huile végétale puis faire revenir les morceaux de saumon à feu moyen. Sortir et réserver.

- Dans une casserole, ajouter 3 c.à.c de sucre à 1 c.à.c d’eau à feu moyen pour faire le caramel : dès qu’il est pris, rajouter 1 c.à.s d’huile, l’ail finement haché, l’oignon violet haché et bien mélanger.

- Mettre le saumon dans la casserole et ajouter c.à.s de nuoc mam, 2 c.à.c de sauce de soja, 1 c.à.c de fond de volaille et 3 c.à.s d’eau. Cuire à feu vif jusqu’à l’ébullition, baisser le feu et continuer la cuisson jusqu’à la sauce devienne plus concentrée (10-15 minutes).

- Facultatif : ajouter du piment rouge (selon le goût).

Poivrer : goûter, rectifier si besoin avec un peu d’eau si trop salé ou un peu de sel si pas assez salé. Ajouter la ciboule chinoise coupée en morceaux de 2 à 3 cm environ.

Servir chaud avec du riz blanc.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/