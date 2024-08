Saigontourist participera au Festival du pho vietnamien 2024

Cinq établissements membres du groupe Saigontourist, que sont les hôtels Majestic Saigon, Grand Saigon, Saigon - Morin, Caravelle Saigon et le restaurant du golf Thu Duc, seront présents au Festival du pho vietnamien 2024, prévu les 5 et 6 octobre à Séoul, en République de Corée.

Photo : Saigontourist/CVN

Outre le délicieux pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet), les cinq enseignes présenteront également de délicieux plats vietnamiens sélectionnés et adaptés au goût des convives internationaux, et agrémentés d’un programme de spectacles et de présentation de la cuisine royale de Huê.

Selon le président du Conseil des membres de Saigontourist, Pham Huy Binh, le groupe, qui compte 49 ans d’expérience, gère actuellement plus d’une centaine d’hôtels, de centres de villégiature, de restaurants, d’agences de voyages, de lieux de divertissement, d’écoles de formation au tourisme… Il est également doté d’une riche expérience dans l’organisation d’événements culturels et culinaires, au Vietnam et dans le monde, accueillant des centaines de milliers de visiteurs.

L’événement le plus typique est la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist, qui a eu l’honneur d’être élu par les World Culinary Awards, comme Asia’s Best Culinary Festival 2022 et 2023 (Meilleure fête culinaire d’Asie des années 2022 et 2023) et World’s Best Culinary Festival 2023 (Meilleure fête culinaire du monde 2023) et qui figure également dans la liste des nominations pour le World’s Best Culinary Festival 2024.

Du pho et bien plus encore

Pendant les deux jours du Festival du pho vietnamien 2024, les cordons-bleus de l’hôtel Majestic Saigon présenteront à Séoul une collection unique de quatre versions du pho : pho à la côte de bœuf, pho au poulet déchiqueté, pho sec de Gia Lai et pho mélangé au crabe épicé.

L’hôtel Grand Saigon proposera, quant à lui, deux versions, l’une au bœuf et l’autre au poulet, ainsi que des plats de rue populaires appréciés des visiteurs étrangers, tels que les cha gio (rouleaux de printemps), la viande grillée aux cinq épices et le banh mi (sandwich vietnamien) de Saïgon - élu parmi les plats de rue les plus délicieux au monde.

Photo : Saigontourist/CVN

Pour sa part, en plus du pho, le Caravelle Saigon présentera une version 5 étoiles de rouleaux de printemps grillés. Cette année, le restaurant du golf Thu Duc (VGCC) continuera de se concentrer sur le service de deux plats : pho au bœuf et pho au poulet, en mettant l’accent sur les éléments nutritifs de ce plat qui ont fait la force de cette unité spécialisée dans le service alimentaire aux sportifs.

Venu de l’ancienne capitale impériale Huê, le Saigon - Morin, fort de ses 123 ans d’existence, présentera une délicieuse soupe de nouilles au bœuf de Huê et une collection de gâteaux traditionnels de cette ville. Il offrira aussi l’occasion unique pour les convives de se voir servir le riz aux sels de la cour royale par l’illustre chef du Saigon - Morin. À partir d’ingrédients rustiques, les chefs de cuisine royaux préparaient autrefois un plat de riz aux sels de Huê unique et célèbre pour la minutie du choix et de la préparation des ingrédients ainsi que pour sa saveur unique remontant au règne du roi Minh Mang.

Classé parmi les délices royaux, le plat de riz aux sels de Huê peut être assaisonné de neuf types de sel, le chiffre 9 étant symbole de longévité et d’éternité. Son élégant dressage fait également partie intégrante de ce plat, avec des assiettes en matériaux nobles telles que céramique ou jade et des bols à pieds hauts décorés d’élégants motifs d’époque. Les assiettes de sel sont généralement soigneusement disposées en cercle. Un arrangement qui rend le repas attrayant, mais honore également la sophistication de la culture culinaire de Huê, élevée au rang d’art.

Dans le cadre de l’événement, Saigontourist lancera également de nombreuses activités de promotion du tourisme vietnamien, des jeux interactifs et des loteries, des coloriages gratuits pour les enfants et divers autres produits et services du groupe et de ses établissements.

Une autre occasion exceptionnelle à l’occasion du Festival du pho vietnamien 2024 à Séoul sera une offre de circuit touristique “Séoul - pagode Jogyesa - tour de Namsan - spectacle Nanta - ancien Palais de Gyeongbok - bibliothèque Starfield” de quatre jours et trois nuits au départ du Vietnam le 6 septembre prochain sur un vol de Vietnam Airlines. Ce circuit coûtera 14,999 millions de dôngs/personne.

Tân Dat/CVN