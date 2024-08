Promotion de l’investissement, du tourisme et du commerce Malaisie - Vietnam

Dimanche 18 août, dernier jour de l'événement de promotion de l’investissement, du tourisme et du commerce et du Festival gastronomique Malaisie - Vietnam, plus d'un millier de visiteurs ont visité le "MyTOWN shopping Centre" pour glaner des informations sur les voyages entre les deux pays et déguster des plats vietnamiens.