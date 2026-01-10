Tuần

Saigontourist consolide les liens avec ses partenaires du Laos

Le groupe Saigontourist a pris part à la Conférence de promotion des investissements Vietnam - Laos, organisée en décembre 2025 à Vientiane, afin de renforcer la coopération touristique et de tisser des partenariats bilatéraux durables.

>> Saigontourist : le charme de Noël s’invite au Rex Saigon

>> Saigontourist renforce sa présence au Moyen-Orient

>> Saigontourist consolide sa position sur le marché chinois

La conférence s’est tenue dans la capitale du Laos, sous l’égide du ministère des Finances, avec pour objectif d’approfondir la coopération en matière d’investissement, de développement économique et de promouvoir en particulier la connectivité touristique entre les deux pays voisins unis par une longue tradition d’amitié.

Prenant part à l’événement, Saigontourist a participé aux côtés de Vietnam Airlines ainsi que de nombreuses entreprises et partenaires de renom opérant dans les secteurs de l’aviation, du voyage, des services et de l’investissement. La conférence a constitué une occasion importante permettant aux entreprises vietnamiennes et lao de rencontrer directement les dirigeants des ministères, des secteurs et des collectivités locales, d’élargir leurs réseaux, de rechercher de nouveaux partenaires et d’exploiter plus efficacement le marché touristique bilatéral.

Photo : Saigontourist/CVN

Attirer les flux touristiques étrangers

Dans le cadre de la conférence, le groupe a mis en œuvre plusieurs activités concrètes visant à promouvoir la coopération et à renforcer la connexion des produits et services touristiques entre Hô Chi Minh-Ville, le Vietnam et le Laos. Les actions prioritaires ont porté sur la participation à des expositions et à des activités de présentation et de promotion de produits et services touristiques emblématiques ; des échanges directs avec les partenaires touristiques lao en vue d’établir des relations de coopération et d’investissement et de conclure des accords de développement bilatéral ; ainsi que des missions de prospection sur de nouveaux itinéraires et sites touristiques afin de concevoir des produits adaptés aux besoins et aux tendances du marché.

Le point d’orgue du programme a été la cérémonie de remise du mémorandum d’accord (MOU) sur la coopération pour le développement du tourisme pour la période 2025-2030, conclu entre Saigontourist, Vietnam Airlines et l’Association des agences de voyages du Laos (Lao Association of Travel Agents - LATA), en présence des dirigeants de haut niveau des deux gouvernements.

La participation à la Conférence de promotion des investissements Vietnam - Laos 2025 s’inscrit dans la stratégie à long terme de Saigontourist, visant à poursuivre le déploiement de programmes de promotion touristique internationale, en mettant l’accent sur les marchés clés et frontaliers. Elle répond également aux solutions mises en œuvre par les gouvernements des deux pays pour attirer les flux touristiques internationaux.

Évoquant la portée de l’événement, Nguyên Thi Anh Hoa, présidente de Saigontourist, a souligné : “La conférence constitue un programme de travail d’une importance stratégique majeure, dans un contexte où les deux pays s’emploient à renforcer leur coopération globale et à consolider l’articulation stratégique entre les deux Partis et les deux États. La signature du mémorandum d’accord entre Saigontourist, Vietnam Airlines et l’Association des agences de voyages du Laos réaffirme notre engagement ferme à intensifier la coopération et à exploiter efficacement le riche potentiel touristique des deux pays”.

Focus sur trois axes majeurs

Du point de vue du transport aérien, un représentant de Vietnam Airlines a estimé que la coordination étroite entre le transporteur national et les principales entreprises touristiques des deux pays contribuerait à la mise en place de chaînes de produits touristiques intégrés, à l’optimisation de la connectivité aérienne et, partant, à la facilitation des déplacements des voyageurs tout en renforçant la compétitivité de la destination Vietnam - Laos sur la carte touristique régionale.

Fort de nombreuses similitudes culturelles et historiques et disposant de produits touristiques distinctifs, le Laos est identifié par Saigontourist comme l’un de ses marchés frontaliers prioritaires. Sur cette base, le groupe concentre ses efforts sur trois axes majeurs de coopération pour la période à venir.

Photo : Saigontourist/CVN

Premièrement, la promotion d’un tourisme bidirectionnel de haute qualité, avec une diversification des produits adaptée à différents segments de clientèle. Pour le marché vietnamien, le groupe renforcera les circuits de découverte du patrimoine culturel et historique ainsi que du tourisme écologique au Laos. À l’inverse, pour les visiteurs lao, les produits de tourisme balnéaire, de shopping, de MICE et de bien-être au Vietnam seront privilégiés.

Deuxièmement, le développement du tourisme interrégional et transfrontalier, à travers la mise en place d’itinéraires multinationaux tels que Vietnam - Laos - Cambodge ou le long des corridors économiques, en exploitant de manière efficace les infrastructures routières et aériennes.

Troisièmement, le renforcement de la coopération en matière d’investissement et de formation des ressources humaines, en vue de la normalisation des services touristiques selon les standards internationaux, tout en partageant les expériences et en améliorant la qualité des ressources humaines afin de contribuer au développement durable du secteur touristique lao.

Truong Giang - Hoàng Hà/CVN