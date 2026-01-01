L’usine VinFast franchit le cap des 200.000 voitures électriques produites en 2025

VinFast a franchi une étape majeure en atteignant le seuil des 200.000 voitures électriques produites en 2025, confirmant ainsi sa position de premier constructeur automobile du Vietnam.

Ce résultat intervient après plus d’un an durant lequel VinFast a conservé son leadership sur le marché national, creusant un écart significatif avec ses concurrents. Le 31 décembre, le complexe industriel automobile de VinFast à Hai Phong a célébré la sortie de chaîne du 200.000ᵉ véhicule électrique de l’année.

Cette performance s’inscrit dans la continuité d’une dynamique de croissance soutenue. Les 200.000 véhicules produits comprennent aussi bien les modèles destinés au marché intérieur que ceux destinés à l’exportation. Le véhicule marquant ce cap symbolique est le Limo Green, un monospace 100% électrique de sept places.

Rien qu’au mois de novembre 2025, le Limo Green a établi un record de ventes avec 9.642 unités écoulées, devenant le modèle automobile le plus vendu en un seul mois dans l’histoire du marché vietnamien.

En décembre 2025, période de forte activité de fin d’année, la capacité de production de l’usine de Hai Phong a été portée à son niveau maximal, avec près de 26.000 véhicules produits en un mois. Le pic a été atteint le 14 décembre, avec une cadence de 1.062 véhicules/jour, soit environ 43 véhicules/heure -un niveau comparable à celui de nombreuses megafactories de premier plan à l’échelle mondiale.

Ces performances reposent sur une capacité d’optimisation industrielle élevée. Le site de Hai Phong est équipé de plus de 1.200 robots ABB de dernière génération, avec un taux d’automatisation avoisinant 90%, et mobilise plus de 18.000 cadres et employés travaillant selon un modèle de production en trois équipes. Ce système intelligent permet de conjuguer volumes élevés et standards de qualité rigoureux.

Commentant cette étape symbolique, Trinh Van Ngan, vice-président directeur général de la production mondiale de VinFast, a souligné que le cap des 200.000 véhicules produits en 2025 constituait une base solide pour viser des objectifs encore plus ambitieux.

À fin novembre 2025, VinFast avait déjà vendu 147.450 véhicules électriques, toutes gammes confondues, consolidant sa position de leader du marché national. Avec une production record en décembre, le constructeur devrait clôturer l’année 2025 avec les meilleures ventes et la plus forte part de marché jamais enregistrées dans l’histoire de l’industrie automobile vietnamienne.

Parallèlement au complexe de Hai Phong, VinFast a mis en service en 2025 trois nouvelles usines à Hà Tinh (Vietnam), dans l’État du Tamil Nadu (Inde) et à Java occidental (Indonésie). Cette expansion internationale illustre la stratégie de mondialisation du groupe et jette des bases solides pour sa croissance à long terme.

Texte et photos : Minh Thu/CVN