VNG devra clarifier sa politique de collecte de données sur Zalo

La Commission vietnamienne de la concurrence (VCC) relevant du Ministère de l’Industrie et du Commerce, a officiellement invité VNG Corporation à s’expliquer sur la collecte, l’utilisation et le partage des données des utilisateurs de la plateforme Zalo.

La réunion est prévue le matin du 31 décembre afin de clarifier les questions relatives à la protection des consommateurs et à la confidentialité des données.

La VCC souhaite garantir le respect des droits des consommateurs et demande à VNG de fournir un rapport complet sur plusieurs aspects clés de ses activités. Plus précisément, VNG est invitée à fournir des informations juridiques essentielles la concernant, notamment son statut juridique, son rôle dans la propriété, la gestion et l’exploitation de la plateforme Zalo au Vietnam, ainsi que des informations détaillées sur sa base d’utilisateurs.

Par ailleurs, VNG doit soumettre tous les documents relatifs aux conditions d’utilisation actuellement appliquées aux utilisateurs de Zalo au Vietnam, ainsi que toutes les mises à jour effectuées au cours des 12 derniers mois. Pour chaque version des conditions, la VCC demande des précisions sur la date de publication, la date d’entrée en vigueur et le mode de diffusion aux utilisateurs.

La commission exige également de VNG qu’elle précise ses procédures de modification et de mise à jour des conditions d’utilisation, notamment les modalités de notification des utilisateurs, le processus d’obtention de leur consentement et les conséquences d’un refus d’accepter les conditions mises à jour.

Par ailleurs, la VCC exige que VNG fournisse une documentation complète concernant la collecte, le traitement, le stockage, le partage et la protection des données des utilisateurs de Zalo. Si VNG n’a pas publié de document spécifique décrivant sa politique de protection des données, la VCC demande des précisions sur les modalités d’accès et de compréhension du traitement des données personnelles par les utilisateurs.

La VCC demande également à VNG de rendre compte des processus opérationnels de la fourniture de services en ligne aux utilisateurs, du processus d’information de ces derniers tout au long de leur utilisation du service, ainsi que des options dont ils disposent pour accepter ou refuser les politiques relatives à leurs informations personnelles.

Conformément à la Loi sur la protection des consommateurs de 2023, les organisations et les personnes exerçant une activité commerciale sont tenues de garantir la sécurité et la confidentialité des informations des consommateurs lors de leur collecte, stockage, utilisation, modification et partage. La collecte d’informations ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’utilisateur, sauf disposition légale contraire. De plus, toute utilisation des informations des consommateurs doit être conforme aux finalités préalablement divulguées et approuvées par le consommateur.

La loi exige également une transparence totale des conditions générales d’utilisation, et que toute modification de ces conditions doit être clairement communiquée aux utilisateurs avant sa mise en œuvre. La loi garantit le droit fondamental des consommateurs à ce que leurs informations personnelles restent confidentielles, sécurisées et sous leur contrôle.

Auparavant, Zalo avait fait l’objet d’un examen public en raison de ses pratiques controversées de collecte de données, notamment la clause stipulant que les utilisateurs qui n’acceptent pas les conditions d’utilisation ne pourraient plus utiliser la plateforme. Cela a soulevé d’importantes questions concernant le consentement des utilisateurs et la protection de leurs données.

VNA/CVN