Saigontourist : le charme de Noël s’invite au Rex Saigon

Au cœur de Hô Chi Minh-Ville, là où les illuminations dessinent un tableau éclatant des derniers jours de l’année, se trouve un havre de tranquilité à l’écart du rythme trépidant urbain : le Rooftop Garden de l’hôtel Rex Saigon.

Chaque année, à Noël, le Rooftop Garden de l’hôtel Rex Saigon se transforme en une scène romantique en plein air, où les convives se laissent envelopper par des mélodies chaleureuses et des saveurs emblématiques des fêtes de fin d’année.

Cet espace porte une beauté très “Rex” : classique sans être désuète, élégante mais tout en douceur, suffisamment captivante pour que l’on veuille s’y attarder longuement. Lorsque les lumières dorées se posent sur les décorations de Noël raffinées, le Rooftop Garden devient un rendez-vous enchanté pour les soirées de retrouvailles, où chaque instant peut se changer en souvenir.

Le programme “A December to Remember - Christmas Buffet Dinner” (Un décembre inoubliable - Dîner buffet de Noël) de cette année est comparé à un voyage culinaire aux couleurs de l’hiver. À partir de 18h00, le 24 décembre, les clients seront invités à un buffet soigneusement préparé par les cuisiniers expérimentés du Rex Saigon. Ici, les saveurs traditionnelles des fêtes - du poulet rôti parfumé, aux viandes typiques de Noël, en passant par les fruits de mer frais et les pâtisseries aux accents européens - sont présentées comme de véritables œuvres d’art.

Saison des retrouvailles

Sous le ciel de la mégapole du Sud, ce festin de décembre offre une sensation impossible à mettre en mots. Le tintement des verres, les notes légères des chansons de Noël portées par le vent et les lumières scintillantes de l’avenue Nguyên Huê en contrebas composent une véritable symphonie de la saison festive. Chaque plat, chaque mélodie, chaque regard échangé contribue à créer une soirée réellement inoubliable.

Le raffinement du Rex Saigon ne se trouve pas seulement dans la gastronomie ou l’espace, mais aussi dans la manière dont l’hôtel crée des émotions. C’est le sentiment d’être accueilli, d’être choyé, de profiter pleinement de l’atmosphère de Noël avec élégance et chaleur - un sentiment que de nombreux visiteurs internationaux évoquent encore lorsqu’ils se remémorent leur séjour ici.

Tarifs pour la soirée du 24 décembre : adultes : 2.070.000 dôngs ; enfants de moins de 1,2 m : 1.035.000 dôngs.

Depuis plus d’un demi-siècle au cœur de la ville, le Rex Saigon n’est pas seulement un symbole de luxe, mais aussi un lieu qui conserve les histoires, les souvenirs de fêtes et les émotions de tant de voyageurs. Pour ce Noël, l’hôtel invite une fois de plus ses hôtes à s’inscrire dans cette histoire de sérénité, de raffinement et de moments précieux de la saison des retrouvailles.

Si vous recherchez une nuit de Noël véritablement mémorable à Hô Chi Minh-Ville, le Rooftop Garden de l’hôtel Rex Saigon est l’endroit parfait.

Minh Thu - Gia Hân/CVN