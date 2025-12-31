VinFast sort de chaîne son 200.000e véhicule électrique en 2025

Le complexe industriel de production automobile VinFast, situé à Hai Phong, a franchi une étape majeure le 31 décembre en sortant de chaîne son 200.000 e véhicule électrique de l’année 2025.

>> Vinfast annonce l'agrandissement de son usine au Tamil Nadu (Inde)

>> VinFast développe un écosystème d’après-vente pour véhicules électriques en Indonésie

>> VinFast inaugure une usine de véhicules électriques en Indonésie

Photo : VNA/CVN

Ce résultat intervient après plus d’un an durant lequel VinFast conserve sa position de constructeur automobile le plus vendu sur le marché vietnamien, creusant un écart significatif avec les autres marques présentes dans le pays.

Les 200.000 véhicules produits en 2025 comprennent à la fois des modèles destinés au marché intérieur et des véhicules exportés. Le 200.000e exemplaire est un MPV électrique sept places Limo Green. À lui seul, ce modèle a enregistré en novembre 2025 un chiffre de ventes record de 9.642 unités, devenant ainsi le modèle automobile le plus vendu en un seul mois dans l’histoire du marché vietnamien.

S’exprimant à cette occasion, Trinh Van Ngân, vice-directeur général chargé de la production mondiale de VinFast, a souligné que ce cap symbolique constituait "une base solide permettant à l’entreprise de viser des objectifs encore plus ambitieux".

À la fin du mois de novembre 2025, VinFast avait écoulé 147.450 véhicules électriques toutes catégories confondues, consolidant sa position de leader absolu sur le marché national. Grâce à une production record attendue en décembre, l’entreprise est en bonne voie pour conclure l’année 2025 avec les ventes et la part de marché les plus élevées jamais enregistrées par l’industrie automobile vietnamienne.

Parallèlement au complexe de Hai Phong, VinFast a également mis en service en 2025 trois nouvelles usines à Hà Tinh (Vietnam), dans l’État du Tamil Nadu (Inde) et à Java occidental (Indonésie), marquant une nouvelle étape dans son expansion internationale.

VNA/CVN