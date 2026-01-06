VinFast poursuit son soutien à la transition vers les véhicules électriques

Le 5 janvier, VinFast a annoncé la poursuite du programme "Ardemment pour un avenir vert" en 2026, avec trois mesures attractives : l’option "acheter un véhicule avec 0 dông" en paiement échelonné, des remises directes sur le prix de vente, ainsi que la gratuité de la recharge et de l’échange de batteries.

À travers ces dispositions, VinFast lève directement les obstacles et maximise les opportunités de transition vers la mobilité électrique pour l’ensemble des clients.

Le programme est déployé à l’échelle nationale jusqu’au 31 décembre 2026. En particulier, la politique "Acheter un véhicule avec 0 dông" permettra à tous les citoyens de posséder immédiatement une voiture ou une moto électrique VinFast sans apport initial.

Concrètement, VinFast se portera garant afin que les clients puissent participer au programme "Acheter un véhicule avec 0 dông" en coopération avec des banques et des institutions financières de premier plan, bénéficiant de taux d’intérêt attractifs. Cette politique de soutien privilégiée supprime les barrières financières et permet à tous les clients de passer facilement aux véhicules électriques sans avoir à avancer de capital.

Par ailleurs, VinFast accordera une aide directe pouvant aller jusqu’à 10% du prix du véhicule pour les modèles VF 8 et VF 9, et jusqu’à 6% pour l’ensemble des modèles de motos électriques ainsi que pour les autres voitures grand public, dont les VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, l’EC Van et la gamme Green.

Pour les modèles de motos à échange de batterie, dont la commercialisation est prévue au premier trimestre 2026, VinFast offrira l’échange de batterie gratuit pendant six mois à compter de la date d’achat.

En outre, tous les véhicules VinFast appartenant à des particuliers bénéficieront de la recharge gratuite aux stations V-Green jusqu’au 30 juin 2027 pour les voitures et jusqu’au 31 mai 2027 pour les motos. Les véhicules des partenaires opérant des services de transport profiteront de la recharge gratuite pendant les heures creuses et d’une réduction de 50% pendant les heures de pointe.

Selon les experts du secteur, grâce à cet ensemble de politiques de soutien globales, depuis l’achat jusqu’à l’utilisation du véhicule, VinFast a directement levé les obstacles financiers, permettant aux clients de posséder plus facilement un véhicule électrique à un coût optimisé.

Le réseau de stations de recharge et de bornes d’échange de batteries ne cesse de s’étendre, tandis que le vaste réseau commercial et de service après-vente couvrant l’ensemble du pays garantit une tranquillité d’esprit maximale aux utilisateurs sur tous leurs trajets.

Texte et photo : Minh Thu/CVN