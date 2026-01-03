Tourisme

Saigontourist consolide sa position sur le marché chinois

Saigontourist a pris part au 9 e Sommet chinois de la valeur des marques hôtelières et à la Conférence chinoise sur l’investissement et la coopération dans le tourisme et l’hôtellerie, organisés fin novembre 2025 à Suzhou, dans la province du Jiangsu.

>> Saigontourist fait rayonner le Vietnam au Danemark

>> Saigontourist : le charme de Noël s’invite au Rex Saigon

>> Saigontourist renforce sa présence au Moyen-Orient

En tant que forum de haut niveau, l’édition 2025 s’est concentrée sur des thématiques d’actualité et stratégiques, reflétant les mutations et les défis du secteur du tourisme sur le vaste marché chinois. Les sessions de travail et tables rondes ont offert à Saigontourist l’opportunité de partager son expérience en matière de développement touristique durable et de valorisation de produits haut de gamme, tout en recherchant des modèles de coopération efficaces et en identifiant les nouvelles tendances de gestion et de développement des marques hôtelières internationales.

Photo : Saigontourist/CVN

L’événement a réuni de nom-breux gestionnaires, dirigeants d’entreprises, experts et inves-tisseurs de premier plan dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie et des services connexes, venus de Chine et de nombreux autres pays.

À cette occasion, les représentants de Saigontourist ont également participé aux activités de mise en relation d’affaires (B2B), multipliant les rencontres et les démarches de coopération avec des entreprises chinoises de la chaîne d’approvisionnement de

l’hôtellerie-restauration, des investisseurs potentiels, ainsi qu’avec des associations professionnelles, des chambres de commerce chinoises et des partenaires internationaux.

Évaluant l’importance stratégique de la participation à cet événement international, Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist, a déclaré : “La présence de Saigontourist au 9e Sommet chinois de la valeur des marques hôtelières constitue une activité majeure de promotion touristique, inscrite dans notre stratégie de relance et d’expansion des marchés internationaux après la pandémie. La Chine est depuis toujours identifiée comme l’un des marchés touristiques clés et les plus prometteurs pour le tourisme vietnamien, pour Saigontourist en particulier. Cet événement représente un pont essentiel nous permettant non seulement de promouvoir directement la marque, les produits et les services haut de gamme du Vietnam auprès des partenaires, investisseurs et consommateurs chinois, mais aussi de mieux comprendre les besoins et les tendances touristiques de ce marché d’un milliard d’habitants”.

Levier majeur

Au sein de ses unités membres - comprenant un vaste réseau d’hôtels, de complexes touristiques, de parcours de golf et de centres de conférences à Hô Chi Minh-Ville et dans tout le pays - Saigontourist accueille chaque année des centaines de milliers de touristes chinois, ainsi que des visiteurs issus des marchés sinophones. Ces clients, majoritairement haut de gamme et voyageurs d’affaires, génèrent des recettes de plusieurs milliers de milliards de dôngs pour le groupe.

Photo : Saigontourist/CVN

Il convient de souligner que Saigontourist Travel, filiale du groupe, occupe actuellement une position de leader parmi les agences de voyages vietnamiennes, grâce à ses capacités exceptionnelles d’attraction des touristes chinois. Chaque année, l’entreprise en accueille des dizaines de milliers au Vietnam à travers diverses formules : circuits aériens réguliers, vols charter, et surtout tourisme de croisière - un segment dans lequel Saigon-tourist joue un rôle pionnier et domine le marché.

À l’inverse, en 2024, Saigontourist Travel a également organisé des voyages pour 11.223 touristes vietnamiens vers les principales destinations touristiques de Chine. Ce chiffre a atteint 11.682 visiteurs au cours des dix premiers mois de 2025.

La participation au Sommet de Suzhou, conjuguée à de nombreuses autres activités de promotion internationale, illustre la proactivité et la détermination de Saigontourist à renforcer la position de la marque vietnamienne sur la carte mondiale du tourisme, tout en contribuant activement aux objectifs d’accueil de touristes internationaux de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam tout entier.

Minh Thu - Gia Hân/CVN