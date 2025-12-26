Vietjet met en service du Boeing 737-8 en Thaïlande

Le 24 décembre à Bangkok (Thaïlande), en pleine effervescence des fêtes de fin d'année et coïncidant avec l'anniversaire du premier vol de Vietjet le jour de Noël 2011, Vietjet Thaïlande a officiellement mis en service le Boeing 737-8 pour répondre aux besoins des passagers locaux.

Photo : VJ/CVN

Cet événement marque une nouvelle étape importante dans la stratégie de la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet visant à développer une flotte moderne et intégrée, adaptée à chaque marché.

Le vol inaugural du Boeing 737-8 lance un plan d'exploitation de 50 appareils de nouvelle génération en Thaïlande d'ici 2028, afin de répondre à la demande croissante de voyages et d'étendre le réseau de vols de Vietjet Thaïlande.

Le Boeing 737-8 est équipé d'une aérodynamique améliorée et de moteurs LEAP-1B de nouvelle génération, entièrement compatibles avec le carburant d'aviation durable (SAF). Cela permet une réduction de 15 à 20% des émissions de CO2 et jusqu'à 50% du bruit, conformément aux normes de l'OACI. Le design des cabines Boeing Sky Interior garantit aux passagers un voyage confortable et enrichissant.

Au Vietnam, Vietjet continue d'exploiter sa flotte d'Airbus. Forte de son expérience dans l'exploitation d'avions de nouvelle génération et d'un réseau mondial de partenaires, Vietjet développe activement son réseau de vols dans la région Asie-Pacifique et étend progressivement sa présence internationale.

Ces nouvelles étapes de sa stratégie de développement de flotte contribuent à la croissance économique et aérienne de la région, tout en offrant des voyages sûrs, de haute qualité et mémorables à des millions de clients à travers le monde.

Photo : VJ/CVN

Compagnie aérienne innovante, Vietjet mène la révolution du transport aérien au Vietnam, dans la région et au niveau mondial. Grâce à son exceptionnelle maîtrise des coûts et de l’exploitation, Vietjet propose des voyages économiques et flexibles, avec une gamme diversifiée de services répondant aux attentes de tous les passagers.

Vietjet est membre officiel de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient la certification IOSA (Audit de sécurité opérationnelle).

Première compagnie aérienne privée du Vietnam, elle est classée 7 étoiles - la note maximale mondiale en matière de sécurité - par le prestigieux organisme AirlineRatings, et figure dans le Top 50 mondial des compagnies aériennes pour leurs performances opérationnelles et leur santé financière selon Airfinance Journal.

Elle reçoit régulièrement le prix de Meilleure compagnie low-cost décerné par de prestigieuses institutions telles que Skytrax, CAPA et AirlineRatings.

Tân Dat/CVN