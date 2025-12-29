Les entreprises technologiques vietnamiennnes s’engagent dans le “Make in Vietnam”

Les entreprises technologiques vietnamiennes de premier plan intensifient leurs investissements dans les technologies clés afin de renforcer la compétitivité nationale, de maîtriser les technologies fondamentales et de consolider la présence sur le marché des produits “Make in Vietnam”

Lors de la récente Conférence sur le Plan de mise en œuvre 2026, le PDG de VNPT, Huynh Quang Liêm, a révélé que le groupe concentrait ses efforts sur le développement de technologies stratégiques telles que l’intelligence artificielle (IA), le cloud computing, la cybersécurité, la 5G/6G et les semi-conducteurs. VNPT a également lancé une stratégie en matière d’intelligence artificielle (IA) pour la période 2026-2030, visant à positionner le Vietnam comme un leader dans ces technologies et à renforcer sa compétitivité internationale.

Les leaders du secteur à l’avant-garde du développement technologique

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, Viettel, autre entreprise technologique majeure du Vietnam, poursuit ses efforts dans le développement de la 5G, une technologie dans laquelle elle a déjà réalisé des progrès significatifs, et renforce ses capacités de production de semi-conducteurs. L’entreprise se prépare à investir dans le développement des technologies 5G/6G avancées et à travailler sur la production de puces d’IA et d’autres composants spécialisés d’ici 2030.

FPT intensifie également ses investissements dans les technologies stratégiques, notamment l’IA quantique, la cybersécurité et les drones. L’entreprise a créé l’Institut d’IA quantique et de cybersécurité (QACI), qui réunira environ 200 docteurs vietnamiens et bénéficiera d’un investissement d’environ 100 millions de dollars au cours des prochaines années.

Le défi du développement des technologies clés

Pour que le Vietnam puisse sortir du piège du revenu intermédiaire et parvenir à un développement durable, il est crucial que le pays soit capable de mener des recherches et de développer ses propres technologies clés. Cela nécessite une collaboration étroite entre le gouvernement, les entreprises et la communauté scientifique et technologique.

Le président du groupe CT, Trân Kim Chung, a souligné que l’identification de 11 technologies stratégiques constituait une étape importante, tout en mettant en garde contre une bureaucratie excessive. Il a proposé une approche plus souple, favorisant la créativité et la collaboration entre entreprises établies et jeunes pousses, affranchie des contraintes administratives susceptibles d’étouffer l’innovation.

Dans le même esprit, le président de Viettel, Tào Duc Thang, a insisté sur l’importance de créer un système intégré entre le gouvernement, les universités et les centres de recherche, et les entreprises.

Il a estimé que les entreprises doivent identifier les besoins du marché, tandis que les universités et les centres de recherche doivent fournir les connaissances et la formation nécessaires. Le gouvernement, quant à lui, doit établir un cadre institutionnel approprié qui facilite la coopération entre les différentes parties prenantes et garantisse un cycle recherche-production-commercialisation efficace et continu.

Enfin, le président de FPT, Truong Gia Binh, a appelé à déployer l’initiative «partenariat public-privé pour la nation ». Cette initiative repose sur le principe du «triple ensemble» : partager ensemble une aspiration à la construction nationale, travailler ensemble, et assumer ensemble les responsabilités entre les ministères, les collectivités locales et les entreprises.

Selon le responsable, le Vietnam dispose d’atouts considérables en termes de ressources humaines, de territoire et de politiques publiques, qui lui permettront d’atteindre son objectif de maîtrise des technologies stratégiques.

Grâce à une orientation claire et à un engagement renouvelé de la part des entreprises leaders, le Vietnam s’oriente vers l’ambition de devenir un leader dans le domaine des technologies stratégiques, contribuant ainsi de manière significative au développement économique et au progrès technologique mondiaux.

VNA/CVN