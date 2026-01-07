Vietjet accompagnera le tournoi de Kooyong Classic en 2026

Le 6 janvier à Melbourne, la compagnie aérienne Vietjet a annoncé qu'elle accompagnerait le Kooyong Classic 2026, le tournoi de tennis le plus important d'Australie, en tant que compagnie aérienne sponsor pour la deuxième année consécutive.

Photo : VJ/CVN

Cette collaboration contribue non seulement à renforcer les liaisons internationales, mais favorise également les échanges sportifs, culturels et humains à l'échelle mondiale. À l'occasion du tournoi de tennis Kooyong Classic 2026, Vietjet propose une série d'expériences et de jeux uniques, offrant aux visiteurs et aux fans de tennis présents à l'événement la possibilité de bénéficier de tarifs aériens avantageux, avec des réductions allant jusqu'à 50% (sous certaines conditions) sur les vols directs entre le Vietnam et l'Australie. Ces billets promotionnels sont valables pour des voyages effectués entre le 1er février et le 27 mai 2026 (horaires de vol précis variant selon l'itinéraire).

De plus, une série de bons électroniques d'une valeur unitaire de près de 1,8 million de dôngs (équivalant à 100 AUD), sont offerts dans le cadre d'une tombola pour gagner des billets d'avion aller-retour, offrant ainsi aux amateurs de sport et aux touristes davantage d'opportunités de découvrir des destinations internationales prochainement.

Le Kooyong Classic de cette année se déroulera à Melbourne, en Australie, du 13 au 15 janvier 2026. Avec la participation de stars du tennis telles que le jeune espoir vietnamo-américain Learner Tiên, le joueur chinois de premier plan Yunchaokete Bu et le numéro 8 mondial Lorenzo Musetti, l'événement promet une compétition de haut niveau passionnante pour les fans.

Découvrez les plus belles destinations du monde avec Vietjet

Photo : VJ/CVN

Avec Vietjet, les passagers peuvent facilement voyager entre le Vietnam et les principales villes australiennes comme Melbourne, Sydney, Brisbane et Perth, ainsi que poursuivre leur voyage vers de nombreuses destinations de la région d’Asie-Pacifique, notamment l'Inde, le Japon, la République de Corée, la Chine, Hong Kong (Chine) et tous les pays d'Asie du Sud-Est.

Réservez dès maintenant vos vols Vietjet pour assister aux plus grands événements culturels et sportifs et profitez d'une flotte moderne et économe en carburant, d'un équipage professionnel et attentionné offrant l’occasion de savourer de délicieux repas chauds comme du Pho Thin, des bánh mì et du café glacé au lait tout en profitant de nombreux produits culturels et de divertissement à 10.000 m d'altitude.

Tân Dat/CVN