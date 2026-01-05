Vietjet honorée parmi les meilleurs employeurs et lieux de travail du Vietnam en 2025

Vietjet continue d’affirmer l’attractivité de sa marque employeur en figurant dans le Top 10 des meilleurs lieux de travail au Vietnam en 2025, tout en étant classée dans le Top 50 des employeurs les plus appréciés et le Top 500 des meilleurs employeurs du Vietnam 2025, selon les annonces du journal Tài chính - Dâu tư et de Viet Research.

>> Vietjet met en service du Boeing 737-8 en Thaïlande

>> Héroïne du Travail : une reconnaissance nationale pour Nguyên Thi Phuong Thao, la dirigeante de Vietjet

Photo : VJ/CVN

En 2025, le classement "Meilleurs lieux de travail au Vietnam" réunit de nombreuses grandes entreprises issues de secteurs économiques clés tels que Vietjet, Petrolimex, FPT, etc. Il s’agit de la troisième année consécutive que Vietjet est honorée, une reconnaissance de sa stratégie cohérente visant à bâtir un environnement de travail moderne, international et inspirant pour plus de 9.000 collaborateurs issus de 66 pays et territoires.

La présence simultanée de Vietjet dans plusieurs classements de référence confirme que la compagnie n’est pas seulement un lieu de travail hautement apprécié par les salariés, mais aussi l’un des employeurs les plus attractifs du marché du travail. Chaque année, Vietjet attire des milliers de candidats vietnamiens et internationaux dans de nombreux domaines tels que les opérations aériennes, la maintenance technique, les services au sol, la technologie, le commerce et le service client.

Parallèlement au recrutement, Vietjet investit fortement dans la formation et le développement des ressources humaines à travers l’Académie d’aviation Vietjet (VJAA), qui propose des programmes de formation conformes aux normes internationales. Ces initiatives constituent une base solide pour le développement professionnel durable des équipes de Vietjet, de Vietjet Thaïlande, de Vietjet Qazaqstan, ainsi que de partenaires du secteur.

Grâce à une stratégie RH structurée, des avantages compétitifs et une culture plaçant l’humain au cœur de ses priorités, Vietjet continue d’être distinguée par des prix prestigieux tels que "Lieu de travail de rêve", "Entreprise exemplaire en matière de responsabilité sociale" ou encore "Marque employeur mondiale d’excellence". Ces distinctions confirment l’engagement à long terme de Vietjet en faveur du développement de ressources humaines de haute qualité et de sa contribution positive au marché du travail vietnamien.

Minh Thu/CVN