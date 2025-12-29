Saigontourist renforce sa présence au Moyen-Orient

Le groupe Saigontourist, en partenariat avec l’ambassade du Vietnam au Qatar, a mis en avant le tourisme vietnamien lors du Salon international des voyages organisé fin novembre 2025 à Doha.

Le salon international du tourisme au Qatar (Qatar Travel Mart - QTM) constitue le plus grand rendez-vous annuel du secteur. Placé sous le patronage du gouvernement qatari, il occupe une place centrale dans la stratégie nationale de développement de ce domaine.

La participation de Saigontourist au QTM, tenu fin novembre 2025, s’inscrivait dans une démarche conforme aux orientations de l’ambassade du Vietnam au Qatar, visant à renforcer la promotion du tourisme vietnamien et à élargir la coopération internationale.

Une initiative stratégique

Le QTM 2025 s’est imposé comme une plateforme incontournable pour l’industrie mondiale du tourisme et des voyages dans la région du Golfe. Il a réuni de nombreuses destinations internationales afin de présenter les dernières tendances en matière de tourisme sportif, de tourisme MICE (réunions, inventives, congrès et expositions), de voyages d’affaires, de culture, de divertissement, de luxe, de bien-être, de santé et de tourisme halal.

Fort du succès des éditions précédentes, le QTM 2025 a attiré un large éventail de participants et de partenaires internationaux. Cette édition a rassemblé plus de 300 exposants issus de plus de 60 pays et accueilli environ 12.000 visiteurs.

Cet événement constituait ainsi une opportunité majeure pour le groupe d’établir des contacts directs avec des tour-opérateurs, agences de voyages et groupes hôteliers, d’élargir son réseau de partenaires et de dynamiser ses activités internationales.

Évoquant l’importance de l’événement, Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist, a déclaré: "La participation au Qatar Travel Mart 2025 répond pleinement aux objectifs stratégiques de notre groupe. Elle contribue à notre expansion sur de nouveaux marchés MICE au Moyen-Orient, tout en renforçant la notoriété de la marque Saigontourist sur les marchés mondiaux du tourisme haut de gamme et du bien-être".

Il a ajouté: "Il s’agit d’une opportunité pour Saigontourist et ses filiales d’accéder à des marchés de niche à fort pouvoir d’achat, notamment dans les segments du tourisme haut de gamme, du MICE et du tourisme halal. Nous entendons intensifier la promotion de notre image et de notre marque, fidéliser et élargir notre clientèle, tout en explorant des perspectives de coopération privilégiées avec des partenaires touristiques internationaux".

Lors du QTM 2025, le stand "Saigontourist - Tourisme vietnamien", organisé avec le soutien de l’ambassade du Vietnam au Qatar, a bénéficié de la participation active de plusieurs entités clés, dont Saigontourist Travel, l’hôtel Rex Saigon et le Centre des conférences et expositions de Saigon (SECC).

Voyage d’affaireset tourisme haut de gamme

Le QTM 2025 a ciblé prioritairement les segments du tourisme d’affaires et du tourisme haut de gamme, intégrant les domaines de la santé, du sport, de la culture et du tourisme halal. Ces segments correspondent étroitement aux atouts des filiales du groupe, notamment Saigontourist Travel, l’hôtel Rex Saigon, d’autres établissements hôteliers cinq étoiles du groupe, ainsi que le SECC.

Saigontourist Travel et l’hôtel Rex Saigon se distinguent par leur spécialisation dans les produits touristiques haut de gamme, le tourisme familial de luxe et les voyages d’affaires. Pour le SECC, la participation au QTM 2025 revêt une importance, lui permettant de renforcer ses relations avec les grands centres d’exposition internationaux, de favoriser l’attraction d’événements d’envergure mondiale au Vietnam et d’affirmer sa présence sur la carte des salons professionnels reliant le Moyen-Orient et l’Asie.

Au 4e trimestre 2025, Saigontourist poursuit son rôle moteur dans la promotion internationale du tourisme vietnamien à travers la participation à de nombreux programmes et événements majeurs. Le groupe a notamment collaboré avec le journal Tuôi Tre (Jeunesse) pour organiser le Festival du pho vietnamien 2025 à Singapour, participé à ITB Asia 2025 à Singapour et à WTM London 2025, ainsi qu’assuré la promotion du tourisme vietnamien lors du Festival Vietnam - Hô Chi Minh-Ville dans la préfecture d’Aichi (Japon). Parallèlement, des programmes de promotion ciblée ont été déployés sur des marchés clés tels que l’Europe, la Finlande et le Danemark.

