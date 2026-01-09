Résolution 57 : FPT exporte son premier lot de puces de puissance au Japon



Le groupe FPT a annoncé la livraison de son premier lot de puces de puissance à un partenaire japonais, marquant ainsi une première étape vers la réalisation de son objectif d'exporter ses propres puces vers le marché asiatique.

Cette gamme de puces de puissance est spécialement conçue pour les imprimantes multifonctions (MFP) hautes performances, destinées aux bureaux et aux entreprises. Elles sont conçues pour gérer et stabiliser l'alimentation électrique interne, protéger les composants contre les fluctuations de tension et de courant, et garantir un fonctionnement stable même en cas de forte charge.

Le premier lot de puces a été livré à Restar, un groupe spécialisé dans la distribution d'équipements électroniques. C'est également la première fois qu'une entreprise vietnamienne commercialise des puces sur un marché aussi exigeant que le Japon en matière de qualité et de fiabilité.

Actuellement, FPT développe un écosystème de puces de puissance comprenant diverses gammes de produits telles que des circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC), des régulateurs LDO, des convertisseurs abaisseurs de tension (BUCK), des pilotes de LED et des MOSFET de puissance, dans le but de fournir une alimentation stable et basse consommation aux appareils électroniques. Un représentant de l'entreprise a déclaré que pendant de nombreux mois, l'équipe d'ingénierie de FPT a continuellement perfectionné la conception, optimisé les paramètres et réussi les tests rigoureux menés au Japon.

Les puces de puissance ont été validées en termes de caractéristiques électroniques, de stabilité et de capacité de charge, répondant aux normes de fiabilité JEDEC, et ont été testées sur des équipements réels afin de garantir leur compatibilité et leur fonctionnement sûr. Outre les exigences techniques, les puces sont conformes aux normes relatives aux matériaux propres et aux procédés de production respectueux de l'environnement, ainsi qu'à la norme chemSHERPA pour la déclaration chimique, assurant ainsi la transparence des matériaux et la conformité aux exigences de la chaîne d'approvisionnement verte des entreprises technologiques japonaises.

Ce lot de puces exporté constitue une étape concrète de la coopération entre FPT et Restar. Auparavant, les deux entreprises avaient signé un accord en présence de représentants des gouvernements vietnamien et japonais, fixant à Restar l'objectif de distribuer 10 millions de puces conçues et fabriquées par FPT sur le marché Asie-Pacifique au cours des trois prochaines années.

"L'exportation du premier lot de puces commerciales vers le Japon revêt une importance capitale pour FPT et confirme la capacité des Vietnamiens à maîtriser les technologies clés", a déclaré Trân Dang Hoà, président de FPT IS et de FPT Semiconductor. "Cette étape importante contribue à consolider la position du Vietnam comme destination émergente sur la carte mondiale des semi-conducteurs, et à renforcer sa participation à la chaîne de valeur mondiale des hautes technologies".

FPT et Restar travaillent également à la recherche et au développement de nombreuses nouvelles gammes de produits semi-conducteurs répondant aux exigences du marché japonais, notamment des puces de puissance de nouvelle génération, des puces de contrôle et des circuits intégrés destinés aux équipements de bureau, aux équipements d'imagerie et à l'électronique grand public.

Outre le développement de produits, les deux parties procèdent à des échanges d'ingénieurs et mettent en œuvre des projets de R&D conjoints afin de renforcer leurs capacités de conception et d'établir un modèle de collaboration pour la fourniture de services OSAT (Original Support, Saturation, Assemblage, Tests, Assemblage) pour le conditionnement et le test de semi-conducteurs. L'association de la technologie de conception de puces de FPT, des capacités de la chaîne d'approvisionnement de Restar et de son expérience du marché devrait créer une synergie forte, permettant aux deux parties de développer durablement leurs activités dans le secteur des semi-conducteurs.

Le marché mondial des puces de puissance devrait atteindre 59 milliards de dollars d'ici 2030, le marché japonais visant à lui seul environ 3 milliards sur la même période. La forte demande de puces de puissance dans divers secteurs, notamment l'électronique grand public, les équipements industriels, l'automobile et les applications de haute technologie, est considérée comme un moteur de croissance pour les entreprises productrices de ces puces.

