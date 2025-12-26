La stratégie de l’industrie automobile vise un développement durable

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoài, a souligné le rôle clé de l’industrie automobile et ses importantes retombées économiques, notamment sur le secteur manufacturier et les industries connexes.

Un séminaire intitulé "Développer l’industrie automobile vietnamienne" s’est tenu le matin du 26 décembre à l’Institut vietnamien de stratégie et de politique pour l'industrie et le commerce, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Cet événement s’inscrivait dans le cadre des efforts déployés pour élaborer une stratégie de développement de l’industrie automobile vietnamienne à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre Truong Thanh Hoài a déclaré que le Parti et l’État accordent depuis toujours une grande importance au développement de l’industrie automobile. Bien que le projet de stratégie soit en grande partie finalisé, des révisions et des améliorations restent nécessaires, notamment en ce qui concerne les recommandations politiques, qu’il a qualifiées d’élément déterminant pour assurer un développement durable du secteur.

Il a souligné que le projet devait fournir une évaluation complète de l’état actuel de l’industrie automobile, identifier clairement les réussites et exposer sans ambiguïté les lacunes et les obstacles existants, ainsi que les orientations de développement pour la période à venir.

Sur cette base, des recommandations politiques et juridiques appropriées devraient être proposées afin de soutenir la croissance durable du secteur. L’atelier, a-t-il précisé, visait à recueillir des avis, notamment sur les contraintes existantes, les projections de croissance et les solutions politiques correspondantes.

Selon le projet de stratégie, l’industrie automobile est considérée comme un secteur fondamental ayant un impact considérable sur la croissance économique, l’industrialisation, la modernisation, ainsi que la défense et la sécurité nationales. Cette stratégie est conforme aux orientations du Parti et aux principaux plans et stratégies de développement socio-économique.

En termes d’orientation, la stratégie met l’accent sur le développement parallèle de la production et de l’assemblage automobiles nationaux, ainsi que des industries de soutien, considérés comme deux piliers étroitement liés.

Politiques de soutien stables

L’industrie automobile devrait continuer à jouer un rôle important et nécessite des politiques de soutien stables et à long terme afin de garantir la confiance nécessaire à des investissements importants et durables. Le développement de ce secteur suivra une feuille de route cohérente avec la transition énergétique verte, reposant sur des piliers clés tels que l’environnement, la technologie, les infrastructures, les ressources humaines et le marché de la consommation.

La stratégie accorde également la priorité à la mise en place d’un réseau d’industries de soutien solide, capable de produire des composants et des pièces de haute qualité, permettant une participation accrue aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Dans le même temps, elle s’inscrit dans le mouvement mondial de transition des véhicules à combustibles fossiles vers des modèles plus respectueux de l’environnement tels que les véhicules au GNC (gaz naturel comprimé), les véhicules hybrides, les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile à combustible à hydrogène et d’autres nouvelles technologies énergétiques, contribuant ainsi à réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre.

En termes d’objectifs, le marché automobile vietnamien devrait atteindre 800.000 à 900.000 véhicules d’ici 2030, avec une croissance annuelle moyenne de 8 à 10%. Les véhicules respectueux de l’environnement devraient représenter entre 25 et 35% du marché.

La production et l’assemblage nationaux sont estimés entre 550.000 et 650.000 véhicules, couvrant ainsi 70 à 75% de la demande du marché, tandis que les exportations de véhicules de transport et de composants sont ciblées sur 14 à 15 milliards de dollars américains.

D’ici 2045, le marché automobile national devrait atteindre 4,5 à 5 millions de véhicules, avec une croissance annuelle moyenne de 10 à 12%. Les véhicules respectueux de l’environnement devraient représenter entre 75 et 80% du marché.

La production nationale et l’assemblage de véhicules devraient atteindre 3,8 à 4,2 millions d’unités, couvrant 80 à 85% de la demande intérieure, tandis que la valeur des exportations de véhicules de transport et de composants devrait se situer entre 35 et 40 milliards de dollars, renforçant ainsi la position du Vietnam dans la chaîne de valeur automobile mondiale.

