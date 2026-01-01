VinFast et CEP soutiennent la transition des moto-taxis vers l’électrique

Afin de contribuer à l’objectif de conversion à l’électrique de 400.000 motos-taxis et véhicules de transport technologique à Hô Chi Minh-Ville, l’institution de microfinance CEP (relevant de la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville), en partenariat avec VinFast, GSM et le Syndicat des motos-taxis et chauffeurs de plateformes numériques de Bình Tân, déploie un programme de soutien destiné aux chauffeurs souhaitant acquérir des motos électriques VinFast.

Les chauffeurs pourront bénéficier de prêts couvrant jusqu’à 100% de la valeur du véhicule, assortis d’un taux d’intérêt de 0% sur une durée de 12 mois, facilitant ainsi une transition écologique en toute sérénité.

Ce programme constitue une action concrète visant à accompagner la ville dans la mise en œuvre du projet de conversion de 400.000 motos thermiques utilisées par les chauffeurs de motos-taxis et de services de transport technologique vers des motos électriques. Il permet non seulement aux conducteurs de changer de véhicule sans apport initial, mais aussi d’optimiser leurs revenus, d’anticiper les nouvelles tendances du marché et de contribuer à la réduction de la pollution environnementale.

Ainsi, les chauffeurs membres du Syndicat des motos-taxis et chauffeurs de plateformes numériques de Bình Tân, ainsi que ceux d’autres syndicats de la ville, pourront bénéficier de prêts couvrant jusqu’à 100% de la valeur du véhicule, accordés par l’institution de microfinance CEP.

VinFast prendra en charge l’intégralité des intérêts du prêt pendant 12 mois, tandis que GSM apportera un soutien technologique permettant aux chauffeurs de rejoindre facilement la plateforme Xanh SM et d’y exercer leur activité, tout en bénéficiant de politiques préférentielles attractives destinées aux nouveaux chauffeurs afin d’optimiser leurs revenus et leur efficacité opérationnelle.

Plus précisément, les clients achetant directement une moto électrique VinFast via GSM et participant à l’exploitation sur la plateforme Xanh SM bénéficieront d’un partage du chiffre d’affaires à hauteur de 90%, applicable jusqu’au 31 juillet 2028. En outre, ils profiteront de la recharge gratuite aux stations publiques de V-Green. Les faibles coûts d’entretien et de maintenance des véhicules électriques garantiront également des revenus optimisés au regard du temps et des efforts investis.

Nguyên Van Thanh, directeur général mondial de GSM, a déclaré : "En tant que fournisseur de la plateforme sur laquelle opèrent chaque jour des dizaines de milliers de motos électriques, nous comprenons parfaitement les préoccupations des chauffeurs envisageant de passer à un nouveau type de véhicule. Nous sommes convaincus qu’avec la coopération et l’engagement de toutes les parties, ce programme de partenariat entre CEP, VinFast, GSM et les syndicats permettra de lever les obstacles financiers, d’offrir sérénité et opportunités d’augmentation des revenus aux chauffeurs, tout en contribuant aux objectifs communs de la ville."

Le programme est mis en œuvre dès à présent et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2026. Doté d’un budget total de plusieurs centaines de milliards de dôngs, il devrait permettre à des dizaines de milliers de chauffeurs de Hô Chi Minh-Ville de passer à la moto électrique dans des conditions économiques optimisées.

