Chine : cinq morts et un blessé suite à un incendie dans un immeuble résidentiel

Un immeuble résidentiel de Zhengzhou, capitale de la province chinoise du Henan (Centre), a pris feu lundi 6 juillet, faisant cinq morts et un blessé, a indiqué le département local des secours et de la lutte contre les incendies.

>> Chine : au moins 90 morts dans l'explosion d'une mine de charbon

>> Une explosion dans un magasin fait deux morts et 13 blessés en Chine

Un immeuble résidentiel de Zhengzhou, capitale de la province chinoise du Henan (Centre), a pris feu lundi 6 juillet, faisant cinq morts et un blessé, a indiqué le département local des secours et de la lutte contre les incendies. L'incendie a été maîtrisé et la victime blessée est dans un état stable après avoir reçu des soins médicaux d'urgence, a-t-on précise. La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête.

APS/VNA/CVN