Le cessez-le-feu conclu entre la Russie et l'Ukraine à l'occasion du Jour de la Victoire

La Russie a annoncé le 7 mai un cessez-le-feu dans le conflit ukrainien pendant les célébrations du Jour de la Victoire, du 8 mai à minuit au 10 mai.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué que tous les groupements militaires russes présents dans la zone de conflit cesseraient complètement leurs opérations de combat pendant la période indiquée.

Le communiqué ajoute que la Russie suspendra également les frappes de missiles et d'artillerie, ainsi que l'utilisation d'armes de précision à longue portée lancées depuis des plateformes aériennes et maritimes et de drones de combat visant des positions militaires ukrainiennes et des infrastructures connexes situées en profondeur sur le territoire ukrainien.

La Russie a appelé la partie ukrainienne à respecter également le cessez-le-feu.

Dans le même temps, le ministère a déclaré que les forces russes riposteraient si les troupes ukrainiennes violaient la trêve ou tentaient d'attaquer des zones peuplées et des installations situées dans les régions russes.

Il a de nouveau mis en garde contre une frappe massive de missiles sur le centre de Kiev si l'Ukraine perturbait les célébrations du Jour de la Victoire, et a exhorté les civils de Kiev et le personnel des missions diplomatiques étrangères à quitter la ville sans tarder.

Xinhua/VNA/CVN