La Chine et la Suède conviennent de renforcer leur coopération

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue suédoise Maria Malmer Stenergard sont convenus samedi 4 juillet à l'issue d'une rencontre dans la capitale Stockholm de renforcer la coopération entre les deux pays, de défendre le multilatéralisme et de sauvegarder l'ordre international fondé sur les lois internationales.

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La Chine et la Suède, a souligné à cette occasion M. Wang, qui est également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, ont "une longue histoire d'échanges, et depuis que la Chine a entamé la réforme et l'ouverture, les deux pays sont depuis longtemps les plus grands partenaires commerciaux l'un de l'autre en Asie et dans la région nordique, respectivement". Selon le chef de la diplomatie chinoise, "l'expérience précieuse accumulée au cours de décennies d'échanges bilatéraux a montré que les deux pays doivent maintenir une perception objective et rationnelle l'un de l'autre, maintenir une attitude de respect mutuel, rechercher un terrain d'entente tout en gérant correctement les différends, et rester engagés dans une coopération mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant".

APS/VNA/CVN