Togo : cinq morts dans des inondations après de fortes pluies

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Le golfe de Guinée a connu fin juin - début de la saison des pluies - des précipitations particulièrement intenses qui ont provoqué de graves inondations au Togo, mais aussi en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Nigeria. "À ce jour, le bilan provisoire fait état de cinq décès, d'importants dégâts matériels ainsi que d'importantes perturbations de la circulation", précise le gouvernement dans un communiqué lu à la télévision nationale. Les inondations ont également "fortement perturbé la circulation", précise le gouvernement. Les pluies, tombées pendant plusieurs heures dans la journée de lundi, ont inondé de nombreuses habitations, notamment dans la capitale togolaise, Lomé. Certains ménages ont été contraints de quitter leur domicile et de trouver refuge chez des voisins ou des proches. "Les opérations de secours, d'assistance aux populations et communautés sinistrées, de sécurisation des zones à risque sont en cours ainsi que des mesures d'accompagnement aux familles et ménages affectés dans un esprit de solidarité nationale", détaille le gouvernement.

AFP/VNA/CVN