Inondations en Équateur : 9 morts et 9 disparus

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La catastrophe s'est produite vendredi soir en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la province amazonienne de Zamora Chinchipe. Deux fonctionnaires ont perdu la vie en participant à l'évacuation des familles sinistrées, et la gouverneure de la province est portée disparue. On dénombre également 38 blessés et au moins 50 maisons endommagées par le glissement de terrain qui a ravagé la ville de Guadalupe. Le ministère de l'Environnement et de l'Énergie a indiqué dans un communiqué que l'électricité et l'eau potable avaient été rétablies. Il a ajouté que l'agence de régulation minière, ARCOM, avait "mobilisé des équipes techniques pour inspecter la zone et vérifier l'existence éventuelle d'exploitation minière illégale".

AFP/VNA/CVN