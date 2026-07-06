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Brefs / International
Inde : six morts à la suite de pluies torentielles sur Bombay

Les pluies diluviennes qui ont noyé la mégapole indienne de Bombay (Ouest) ce weekend ont causé la mort d'au moins six personnes, victimes de l'effondrement d'un immeuble, et de très importants dégâts, selon un bilan lundi 6 juillet des autorités.

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Les catastrophes sont fréquentes pendant la période de la mousson d'été en Inde (juin-septembre), mais le réchauffement climatique a accru ces dernières années leur intensité et leur fréquence, selon les scientifiques. L'épisode pluvieux qui a touché la capitale financière du pays - plus de 20 millions d'habitants - a causé dimanche l'effondrement d'un immeuble, a rapporté le maire de la ville, Ritu Tawde. "Six personnes, cinq enfants et une femme, ont trouvé la mort dans cet accident. Une autre a été blessée et hospitalisée", a-t-il ajouté dans un communiqué. Plus de 200 millimètres d'au sont tombés sur Bombay en vingt-quatre heures, selon la météo indienne (IMD), qui a prolongé son alerte rouge aux fortes précipitations pour la journée de lundi 6 juillet. Ces intenses précipitations ont causé des inondations dans plusieurs quartiers de la ville, dont les écoles ont été fermées pour la journée de lundi 6 juillet.

AFP/VNA/CVN

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