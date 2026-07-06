Inde : six morts à la suite de pluies torentielles sur Bombay

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Les catastrophes sont fréquentes pendant la période de la mousson d'été en Inde (juin-septembre), mais le réchauffement climatique a accru ces dernières années leur intensité et leur fréquence, selon les scientifiques. L'épisode pluvieux qui a touché la capitale financière du pays - plus de 20 millions d'habitants - a causé dimanche l'effondrement d'un immeuble, a rapporté le maire de la ville, Ritu Tawde. "Six personnes, cinq enfants et une femme, ont trouvé la mort dans cet accident. Une autre a été blessée et hospitalisée", a-t-il ajouté dans un communiqué. Plus de 200 millimètres d'au sont tombés sur Bombay en vingt-quatre heures, selon la météo indienne (IMD), qui a prolongé son alerte rouge aux fortes précipitations pour la journée de lundi 6 juillet. Ces intenses précipitations ont causé des inondations dans plusieurs quartiers de la ville, dont les écoles ont été fermées pour la journée de lundi 6 juillet.

AFP/VNA/CVN